國小軟聯女子組／昨投到哭今飆7K 埔里余宜盈投出信心

昨天先發登板投到哭，南投縣埔里國小小將余宜盈今天(26日)重整心情，再度先發繳出4.1局失1分自責好投，終場埔里以10：6擊敗新竹縣上館國小，在國小軟式聯賽女子組拿下2連勝。

埔里首次參加女子棒球賽，只帶11人出征，昨天首場以14：10擊敗桃園市長庚國小，當時先發投手余宜盈面對8名打者僅解決1出局，難過哭泣退場，今天她再扛先發不貳過，以74球登板4.1局失3分(1分自責)，只被敲出3安打，送出7次三振、2次四死球，拿下勝投。

而埔里打線也有發揮，上館雖在2局上靠著呂恩三壘安打先馳得點，不過埔里在2局下利用失誤開啟攻勢，古澈芝、吳昀容連續安打，接著失誤、觸身球，單局進帳3分，3局下古羽涵三壘安打再度帶起一輪猛攻，埔里以3安打、2保送、失誤再吃下5分大局，逐步將比分拉開。上館在4、5兩局合計再攻進5分，不過埔里靠著古羽涵後援登板化解危機，最後以4分差勝出。

小五的余宜盈在壘球領域以捕手為主，初次在棒球比賽擔任投手，埔里總教練葉俊孝表示，昨天第一場太緊張，她忍不住哭了，回去之後有跟她聊天，今天表現好很多，「其實她不差，只是心理層面要再加強，今天就是提醒她投進去就好。」

余宜盈小四加入壘球隊，以前也接觸過樂樂棒球，她說，打壘球也曾在場上哭過，棒球則是第一次，今天投得好多了，「當投手不難，多給我一些時間，應該會越投越好。」

埔里本身就有棒、壘球隊，女壘全隊有20人，葉俊孝說，平常男女生會一起練習，因此女生對棒球並不陌生，為了這次比賽提前三個月備戰，而這批選手也在今年中小學女子壘球聯賽國小乙組拿下冠軍，明年將挑戰甲組。