刷新32年隊史紀錄 新豐國小三冠王為職業夢努力揮棒

國小棒球聯賽軟式組全國賽落幕，南投縣新豐國小少棒隊發揮打擊力，勇奪全國季軍，創下建校75年來最佳戰績，小將陳柏翰獲打擊、打點、全壘打獎「三冠王」、投手王銘賢5勝奪投手獎；中正國小少棒隊抱回第7名，也刷新校史紀錄。

縣府指出，今年全國國小棒球聯賽軟式組共有54支隊伍競逐，縣內新豐丶千秋和中正國小少棒隊均參賽，且都闖進32强决賽，新豐和中正國小更一路過關斬將晉級前8强，且分別抱回全國季軍和第7名佳績，雙雙刷新校史新頁。

其中，新豐國小少棒隊成軍32年，教練黃偉傑說，球隊成立前期成績並不理想，只能不斷參加友誼賽，一場又一場的磨練，且向多敎練請益調整培訓，逐步成長，近年成績才獲提升，今年更奪全國季軍，創下創隊和創校以來最佳成績。

「三冠王」陳柏翰先前為手傷所累，賽事打擊率不佳，全國賽前經物理治療好轉，打擊力大爆發，整體打擊率高達5.46；陳說，他本來投捕雙棲，但長期投球致使手肘受傷，在教練協助下轉練打擊，並以洋基史坦頓為目標，盼成為強打者。

小投手王銘賢則將「王建民」當目標，未來想前進美國大聯盟，他表示，不論練習和比賽就是力求穩定，平常心應對，果然爭取佳績；黃教練則說，陳、王都已6年級，國中也會持續在棒球領域努力，分別錄取西苑高中國中部和中興國中。

中正國小敎務主任謝明俊則說，敎練都把球員當自己的孩子，培訓過程中，不僅鼓勵他們，也幫他們解決任何問題，可惜今年因3名優秀球員畢業，戰力受到影響，但其他球員沒氣餒，甚至賣力拚進8強，拿下第7名，也寫下校史最佳紀錄。

新豐國小校長賴信佑也提到，校內棒球小將表現亮眼，陳柏翰獲打擊獎、打點獎和全壘打獎成「三冠王」，王銘賢5勝則奪大會投手獎；此外，6年級的幸桓宇丶王銘賢丶全星祐則已獲得美國小馬聯盟世界錦標賽中華隊國手資格，為校爭光。