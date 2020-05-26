聽新聞
test
0:00 / 0:00

刷新32年隊史紀錄 新豐國小三冠王為職業夢努力揮棒

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣新豐國小少棒隊勇奪國小棒球聯賽軟式組全國賽季軍，刷新32年隊史紀錄。圖／新豐國小提供
南投縣新豐國小少棒隊勇奪國小棒球聯賽軟式組全國賽季軍，刷新32年隊史紀錄。圖／新豐國小提供

國小棒球聯賽軟式組全國賽落幕，南投縣新豐國小少棒隊發揮打擊力，勇奪全國季軍，創下建校75年來最佳戰績，小將陳柏翰獲打擊、打點、全壘打獎「三冠王」、投手王銘賢5勝奪投手獎；中正國小少棒隊抱回第7名，也刷新校史紀錄。

縣府指出，今年全國國小棒球聯賽軟式組共有54支隊伍競逐，縣內新豐丶千秋和中正國小少棒隊均參賽，且都闖進32强决賽，新豐和中正國小更一路過關斬將晉級前8强，且分別抱回全國季軍和第7名佳績，雙雙刷新校史新頁。

其中，新豐國小少棒隊成軍32年，教練黃偉傑說，球隊成立前期成績並不理想，只能不斷參加友誼賽，一場又一場的磨練，且向多敎練請益調整培訓，逐步成長，近年成績才獲提升，今年更奪全國季軍，創下創隊和創校以來最佳成績。

「三冠王」陳柏翰先前為手傷所累，賽事打擊率不佳，全國賽前經物理治療好轉，打擊力大爆發，整體打擊率高達5.46；陳說，他本來投捕雙棲，但長期投球致使手肘受傷，在教練協助下轉練打擊，並以洋基史坦頓為目標，盼成為強打者。

小投手王銘賢則將「王建民」當目標，未來想前進美國大聯盟，他表示，不論練習和比賽就是力求穩定，平常心應對，果然爭取佳績；黃教練則說，陳、王都已6年級，國中也會持續在棒球領域努力，分別錄取西苑高中國中部和中興國中。

中正國小敎務主任謝明俊則說，敎練都把球員當自己的孩子，培訓過程中，不僅鼓勵他們，也幫他們解決任何問題，可惜今年因3名優秀球員畢業，戰力受到影響，但其他球員沒氣餒，甚至賣力拚進8強，拿下第7名，也寫下校史最佳紀錄。

新豐國小校長賴信佑也提到，校內棒球小將表現亮眼，陳柏翰獲打擊獎、打點獎和全壘打獎成「三冠王」，王銘賢5勝則奪大會投手獎；此外，6年級的幸桓宇丶王銘賢丶全星祐則已獲得美國小馬聯盟世界錦標賽中華隊國手資格，為校爭光。

縣長林明溱肯定參加全國國小棒球聯賽的3校佳績，他也表示，縣府很重視棒壘球運動發展，因此規劃興建縣立棒球場，也將持續完善訓練場地，強化縣內校隊及外縣市球隊來比賽切磋，以利培育棒球人才，也讓棒球運動在南投深耕茁壯。

南投縣新豐國小少棒隊投手王銘賢在國小棒球聯賽軟式組全國賽奪5勝獲「投手獎」。圖／新豐國小提供
南投縣新豐國小少棒隊投手王銘賢在國小棒球聯賽軟式組全國賽奪5勝獲「投手獎」。圖／新豐國小提供
南投縣新豐國小少棒隊勇奪國小棒球聯賽軟式組全國賽季軍，刷新32年隊史紀錄。圖／新豐國小提供
南投縣新豐國小少棒隊勇奪國小棒球聯賽軟式組全國賽季軍，刷新32年隊史紀錄。圖／新豐國小提供
南投縣新豐和中正國小少棒隊在國小棒球聯賽軟式組全國賽抱回季軍和第7名獲表揚。記者賴香珊／攝影
南投縣新豐和中正國小少棒隊在國小棒球聯賽軟式組全國賽抱回季軍和第7名獲表揚。記者賴香珊／攝影
南投縣新豐國小少棒隊陳柏翰獲打擊、打點、全壘打獎，成國小棒球聯賽軟式組全國賽「三冠王」。圖／新豐國小提供
南投縣新豐國小少棒隊陳柏翰獲打擊、打點、全壘打獎，成國小棒球聯賽軟式組全國賽「三冠王」。圖／新豐國小提供

棒球 中華隊

延伸閱讀

高中軟聯女子組／楊安淇好投嚇到自己 北士商奪首冠

國小軟聯女子組／埔頂全校女生50人 U12國手助開胡

棒球／美國棒球回來了 業餘賽事開放觀眾進場

MLB／推廣韓職 柳賢振看甩棒：這就是韓式棒球

相關新聞

中職／辱罵球員越線 2球迷終生不得進場

中信兄弟、富邦悍將隊廿四日在台中對戰，六局上因為觸身球問題爆發衝突，場邊兩名兄弟球迷用三字經辱罵悍將投手陳鴻文，遭兄弟列...

中職／許基宏連兩戰開轟 象獅戰因雨保留比賽

中職今天在台南球場進行的中信兄弟、統一獅之戰，比賽打到三局上因雨暫停，由於雨勢過大，聯盟決定保留比賽，延賽訊息另行公布，...

中職／入場排隊擠爆 球迷期待「分流」措施

觀眾入場看職棒比賽已解禁，台中日前率先開放2000名觀眾，但據球迷反映，因要求實名制，還得填寫健康聲明書，又無法事前在網...

中職／拉起帆布「雨」神同行

中華職棒昨在台南進行獅象戰，比賽打到二局下半下起大豪雨，工作人員拉起帆布。

中職／兩名球迷永遠禁止入場？劉志威：球團不是法院

前天中信兄弟、富邦悍將之戰六局上因為觸身球爆發衝突，看台上兩名兄弟球迷對悍將投手陳鴻文大罵三字經，兄弟球團宣布將兩人列為...

中職／比賽用球彈完上半季？下半季再降恢復系數

中職本季賽事再度打高投低，比賽用球的恢復系數成為今天領隊會議討論重點，中職會長吳志揚表示，兩次送檢雖符合標準、未超過0....

中職／觀戰人數不再受限 吳志揚希望飲食、口罩能鬆綁

中職今天召開領隊會議，針對中央流行疫情指揮中心宣布，從6月7日起不再限制中華職棒觀戰人數一事，中職會長吳志揚表示，做好實...

國小軟聯女子組／左投大對決 立農陳妙華棒壘雙棲全能

台北市立農國小、苗栗縣通霄國小今天(26日)在國小軟式聯賽女子組上演激戰，立農靠著陳妙華再見安打攻下致勝分，以7：6獲勝，拿下2連勝。

ABL／富邦補強 曾祥鈞、周桂羽加盟

ABL宣布球季無期限延賽，但台北富邦勇士仍持續補強，球團今天宣布網羅從輔仁大學畢業的中鋒曾祥鈞及台師大隊長周桂羽，為球隊...

國小軟聯女子組／女壘輸女棒贏回來 長庚11人擊敗東園

女壘沒贏過台北市東園國小，轉換到女棒舞台，桃園市長庚國小今天(26日)以16：3拿下勝利，在國小軟式聯賽女子組勝場開張。

中職／不愧是打者天堂 20人打擊率超過3成

中職本季賽事打完前50戰，投打失衡的情況始終沒有改善，目前打擊排行榜上的26名打者，竟有20人打擊率超過3成，前十傑更達...

中職／象迷辱罵陳鴻文遭禁賽 悍將發聲明支持聯盟處理

富邦悍將投手陳鴻文24日比賽遭中信兄弟球迷辱罵三字經，經中信兄弟調查身分後，將兩人列為不受歡迎名單，並且往後禁止入場，昨...

熱門新聞

中職／19歲江坤宇強勢卡位 36歲王勝偉何去何從

喬丹如暴君一舞四方怒 老大跟著學詹皇走自路

NBA／暖心打賞3萬小費 騎士佐蒙德讓女服務生爆哭

NBA／自慚搭勇士奪冠順風車 巴恩斯宣稱退還戒指

NBA／再點燃與喬丹戰火 湯瑪斯：他不在我競爭行列

NBA／不認為鄧肯比自己強 羅賓森：但他改變我的生涯

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。