中職／後段翻盤是特產？中職今年有6場逆轉勝

「逆轉」、「翻盤」成了中職近年來的特產，只有土投撐場的牛棚常是提油桶救火，被球迷戲稱比賽七局才開始，今年打完前50場賽事，六局後才拿到逆轉勝的有六場，最大差距為落後四分。

4月25日統一獅在一開賽就被樂天桃猿攻得四分，一度以五分落後，六局打完才追到四分差距，沒想到先在七局下打退先發的霸能，只剩下一分差，九局下再突破陳禹勳防線要到兩分，以8：7完成逆轉，敲出再見安打的是林安可，助獅隊寫下本季至今最驚奇一役。

這六場第七局起才定勝負的比賽，統一只當了一次贏家，樂天桃猿則有兩次對富邦悍將拿到逆轉勝，中信兄弟最會拉尾盤，拿下三場，而且分別是對上三支敵隊。

除此之外，中信兄弟還沒有在前六局領先的情況下被翻盤，他們的後援投手防禦率雖然是5.70，但已經是四隊當中最佳，另三隊的牛棚防禦率都破6。

反觀富邦不但沒有任何一場比賽是在後段逆轉勝，還三度被對手搶走勝利，是翻盤劇場的最大苦主；4月17日他們對上樂天桃猿，六局打完還握有三分領先，最後卻在八局下翻船，最終以10：11吞敗，另外兩場則是丟掉一分領先而輸球。

中職長期「投低打高」，比賽後段靠著兇猛火力打爆對方牛棚來翻盤，已經不是新鮮事，然而去年一整季，七局以後上演逆轉的比賽只有19場，追平2013年的低點，並列近十年來最少，2007年有38場，為歷年最高。