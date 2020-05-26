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日職／開幕戰賽程出爐 盼7月10日開放5000人進場

聯合報 / 記者吳敏欣／即時報導
日職開幕戰賽程出爐。 路透
日職開幕戰賽程出爐。 路透

在中職、韓職恢復開打後，日職昨天宣布6月19日恢復賽季，受到新冠肺炎疫情影響幾乎晚了三個月，雖然現階段維持閉門比賽，但計畫自7月10日起，開放上限5000人進場觀賽。

昨天12球團開會後正式決定出日職史上最晚開幕戰的日期，日職會長、現年80歲的齋藤惇表示，「希望我們能為苦悶的國民帶來勇氣，也為棒球之外的運動提供復賽指南。」

日職期盼例行賽最多能打到120場，為了減少球隊移動風險，將取消跨聯盟比賽、明星賽，甚至季後賽的高潮系列賽也可能停辦，直接由兩聯盟冠軍爭搶日本一頭銜。

日職從6月2日起先恢復熱身賽，為了考量減輕選手們的體力負擔，正在討論是否規定限制比賽時間為三個半小時。

開幕戰首日的對戰組合也已經出爐，除了安排重頭戲巨人和阪神之戰外，還有養樂多對決中日、橫濱DeNA和廣島交手、歐力士對抗樂天、軟銀對上羅德，以及西武出戰火腿。

日職也和政府配合，討論7月10日開放5000名觀眾進場，並於8月起遞減限制，不過解禁條件也可能因地區不同而有落差，是否會出現第二波疫情高潮也待觀察。

台灣現有八名旅日球員，包含陽岱鋼、王柏融、張奕、陳冠宇、宋家豪、吳念庭、呂彥青和王彥程，開幕日期確定後就能好好準備新賽季。

宋家豪 呂彥青 養樂多

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