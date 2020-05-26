日職／比原定晚3個月 6月19日開幕 8台將備戰

日本職棒本季賽事受到新冠肺炎疫情衝擊，開季日期一延再延，十二球團代表昨天召開臨時會議，終於敲定六月十九日正式開打，八名旅日好手迎接新球季開始倒數。

台北城市科技大學棒球隊總教練曹竣崵曾有旅日經驗，效力中日龍隊三年；他表示，新球季剛開打十到十五場比賽，恐怕還有熱身賽的感覺，可能無法正常發揮，不管台灣、日本球員都會碰到相同困擾，心理層面必須要有更多準備。

日職原定三月廿日開打，受到疫情影響，足足晚了三個月，將採取閉門方式，暫時不開放球迷進場，兩聯盟希望各隊打完一百廿場球季賽（過去一百四十三場），十一月廿一日展開總冠軍賽。

由於開季時間拖延，日職今年確定取消跨聯盟比賽、明星賽，也考量減少球隊移動，交手兩隊直接進行六連戰，以及取消兩輪制季後賽，直接由兩聯盟冠軍爭霸的可能性。

日本政府昨天宣布解除東京都、神奈川縣、埼玉縣、千葉縣、北海道「緊急事態宣言」，代表日本全境解禁，日職也正式做出開季決定。

曹竣崵特別聯絡現為西武獅隊二軍投手教練許銘傑，詢問球季開打相關訊息，他說：「許銘傑看得很平常，新球季受到疫情影響，拖這麼久才開打也是沒辦法的事。」

八名旅日球員陽岱鋼、王柏融、陳冠宇、張奕、宋家豪、吳念庭、呂彥青、王彥程備戰新球季，曹竣崵認為，一直練球沒有目標，王柏融、張奕等人在心理上，可把自己當成隨時待命上場的中繼、後援投手，等到球季賽真正開打時，心理層面將可做好充足準備，較快進入狀況。