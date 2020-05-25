中職／兩球迷辱罵陳鴻文 聯盟列為拒絕往來戶

昨天中信兄弟、富邦悍將隊之戰六局上因為觸身球爆發衝突，看台上有人對悍將隊投手陳鴻文罵三字經，兄弟今天將兩名球迷列為不受歡迎名單、取消購票資格，中職官方也正式公告，即日起所有賽事禁止這兩人進場。

中職聲明如下：

「針對昨日（24日）中信兄弟對富邦悍將比賽，發生球迷對富邦球員謾罵之不理性行為，本聯盟收到主場中信兄弟球團備查資料，並深表遺憾，基於保護所有參賽人員及觀眾之安全為前提，並使比賽皆能順利進行，即日起本聯盟所有賽事亦將禁止該兩位球迷進入球場觀賞比賽。 對於影響場內秩序之人員，聯盟與各球團將會共同將其列為不受歡迎名單，並取消進場資格。希望所有球迷觀賞球賽時保持理性，與聯盟、球團共同維護安心的看球環境。」

兄弟洋投米蘭達昨天六局上對悍將隊四棒林益全投出觸身球，遭主審紀華文驅逐出場，雙方球員雖衝進場內，但未有進一步衝突，不料場邊球迷情緒失控，有人用不雅字眼大罵陳鴻文，他也怒嗆回去，被隊友拉進休息室。