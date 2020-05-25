中職／史上首次！2球迷因謾罵球員遭全面禁止觀賽

中信兄弟昨天與富邦悍將隊比賽，兩隊板凳清空，又發生球迷用三字經罵悍將投手陳鴻文插曲，中職收到備查資料後發出公告，「即日起本聯盟所有賽事禁止該2名球迷入場觀賞比賽」。

中職中信兄弟隊昨天在主場洲際棒球場迎戰富邦悍將隊，兄弟野手張志豪開轟後，下一打席遭觸身球擊中膝蓋附近、提前退場；悍將隊林益全也在3局開轟，6局打席時，兩隊先因近身球被主審警告，兄弟先發投手米蘭達還是投出觸身球砸中林益全膝蓋附近，兩隊板凳清空，米蘭達遭勒令退場。

昨天比賽兩隊火氣不小，還出現球迷對悍將隊投手陳鴻文罵三字經插曲，兄弟今天發出公告，提到經由工讀生和球迷指認，查出2名男子確實有辱罵行為，已經聯絡上其中一人，他對於自己失序行為表示歉意，後續也將配合球團處理方式，向遭到侮辱的球員致歉，另一名男性球迷尚未聯絡上，球團會持續聯繫。

兄弟球團表示，對於此類不理性、影響場內秩序的人員，「中信兄弟球團將會把他們列為不受歡迎名單，取消購票資格，並將其身分註記，送聯盟備查。」

中職也發出公告，對於昨天比賽球迷謾罵球員行為，收到兄弟隊備查資料後，基於保護所有參賽人員及觀眾安全為前提，並使比賽皆能順利進行，即日起聯盟所有賽事也將禁止該2名球迷進場觀賽。

中職過去曾有過球迷間挑釁衝突禁止特定球迷入場，但球迷謾罵球員被禁止入場觀賽，應是史上第一次。