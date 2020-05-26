日職／大聯盟自顧不暇 菅野與千賀美國夢恐破滅

由於疫情未止，日本高校野球連盟在上週正式決定停辦今年的日本全國高校野球選手權大會(又稱夏季甲子園)，這是夏甲在戰後第一次停辦，也代表上萬名高中球兒今年站上甲子園球場的夢想破滅，對於已經高三的學生來說，更是失去了一生中最後的機會；職棒球員中，或許也有好幾名球員會因為這次疫情，而跟這些高中球兒一樣，面臨到夢想消逝的危機，這個夢想，就是挑戰職棒最高殿堂的美國大聯盟。

軟銀的千賀滉大及巨人的菅野智之兩人，被認為是近期最有希望挑戰大聯盟的日職球員，原本各界都是這樣預測，不過受到疫情深遠的影響，讓兩人甚至於其他已表示有意挑戰大聯盟的球員，如火腿的有原航平、西川遙輝等人的美國夢，都出現了很大的危機。

首先當然是疫情導致日美兩國的正常球季遲遲無法開打，雖然沒有比賽，球員就無法表現，不過畢竟大聯盟球團已長期觀察這些球員在日職的表現，有些球員如千賀反而能利用這段期間養傷或是自我調整，只是要再確保身體狀況，有影響的應該是這些球員成為自由身的時間，像軟銀及巨人這幾支不太缺錢的球隊，對於入札制度向來興趣不高，球員要取得海外自由球員資格後才比較容易前進美國，由於賽事縮短，取得FA的時程就會被往後延，屆時年齡又增加幾歲，希望當然也就沒有現在來得大了。

另外一個也造成很大影響的，是今年及明年度幾項國際一級棒球賽事的延期。今年的奧運延期到明年7月，明年3月的世界棒球經典賽(WBC)延至2023年，都造成這些球員近期內沒有在國際舞台上對決更高層級對手的機會，在國際舞台上的好表現是前進美國的最有力跳板，如松坂大輔、岩隈久志、青木宣親等人，雖在日職都有不錯表現，但最後還是得在WBC等賽事上證明自己的能力後，才進而與大聯盟球隊簽約，而千賀及菅野，去年季後都辭退了12強國家隊的徵召，一部分原因就是為了要專心備戰奧運，不但為國爭光，同時也提升自己的價值，不過目前情勢要等到明年7月才會重啟國際一級賽事，勢必會影響到他們的美國夢。

千賀滉大去年以227K成為日職三振王，季中還曾投出一場無安打比賽，他已連續兩季向軟銀提出想透過入札制度挑戰大聯盟。 歐新社資料照片

更現實的問題就是大聯盟球隊的財務狀況，雖然最新消息指出大聯盟預計在7月初開打，但採取無觀眾閉門打，當然也沒有票房收入，且球季縮短為82場，就算將來有機會開放進場，對於大聯盟球隊今年的收支狀況已造成很大的傷害，加上聯盟目前也正在與球員工會進行利潤分配的協商，勞資關係持續緊繃；財務問題使得大聯盟調整了將在7月進行的選秀會，規定每隊只能選5輪，同時還附上今年度支付簽約金額的限制，在在顯示大聯盟球團在財政上的捉襟見肘，選秀限制也可能導致許多好手選擇繼續就學或是流出到亞洲各國職棒。

連自己美國國內的票房收入、勞資利潤分配問題及選秀簽約金限制都還處理不完的時候，大聯盟球隊放在海外球員網羅的心力跟預算上當然不會太多，甚至今年會擱置相關計畫，這對於要挑戰美國的日職球員又是另一個打擊。

美國職棒目前仍是坐困愁城，即使球季能預期在7月開打，還是有一大堆的問題要解決，短期之內已無心力再去找尋日職好手。 歐新社資料照片

據日媒報導，日職賽季預計最快會在6月19日開打，對於有意挑戰美國的球員們，現階段能做的就是加緊調整趕上開季，為球迷們在嚴峻疫情中帶來力量，其他未來無法決定的事，就等以後再說吧。