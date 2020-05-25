快訊

68歲洪金寶暴瘦模樣曝光 網驚「比70歲譚詠麟老」

雙層公寓的木村花之死：又殺一人的「日本誹謗中傷」

中職／熟悉的感覺 陳晨威：好久沒聽到球迷喊我的名字

中央社 / 台北25日電
陳晨威。 記者余承翰／攝影
陳晨威。 記者余承翰／攝影

樂天桃猿隊24日本季主場首場開放觀眾賽事，陳晨威在比賽中頻頻發動快腿攻城掠地，讓全場高喊「陳晨威」，賽後他直呼，「好久沒有聽到球迷喊我的名字，為我加油。」

中華職棒5月8日起開放球迷入場，每場上限1000人，15日起開放上限改為每場2000人，並有條件開放飲食。桃猿隊24日在桃園棒球場與統一獅隊交手，為開放球迷入場後首場主場賽事，也是15日至今總計打完7場比賽，唯一「滿場」2000人的比賽。

24日的比賽中，4局陳晨威先盜壘成功，再靠著隊友內野安打，從二壘直奔回本壘得分；8局時在一、二壘有人時，執行短打戰術要推進壘上隊友，卻利用腳程跑出內野安打，形成滿壘，當踏上一壘後全場球迷連續高喊「陳晨威」。他表示，當下很感動，「好久沒有球迷喊我的名字，為我加油」。

今年球季從官辦熱身賽開始閉門開打，陳晨威表示，習慣有球迷在現場為他們加油打氣，前陣子沒有球迷進場的比賽就像在打練習賽，聽到球迷的現場吶喊聲，讓他更有動力在場上奮戰，「開心看到球迷進場，感謝台灣防疫人員的付出與努力。」

近年桃猿隊打造全猿主場，營造主場熱鬧應援氣氛，獲得球迷好評；鐵粉劉家欣表示，回到球場很開心，但是那是一種熟悉又陌生的感覺，她解釋球場就像家一樣，只是因為疫情的關係，限制球迷進場人數，加上固定座位不能到處走動，讓她感覺不同，期待疫情好轉持續開放，早日回到過去盛況。

日前球團架設假人與看板，代替球迷應援，開放球迷之後，將看板改設置球場入場處等地方，鐵粉之一的「媽咪」回歸球場應援，更將之前放在本壘後方小飛機旁的人形看板，再次放到原位，站在旁邊一起為球隊加油打氣。

啦啦隊樂天女孩隊長苡萱表示，期待球迷進場很久了，心情緊張又澎湃，雖然只有2000人進場，但是看到球迷們與她們一起學習跳新的應援曲，真的是最熟悉的感覺，相信未來疫情好轉，球迷們也遵守規定，會有更多球迷也能進場。

陳晨威 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／猿主場2000人滿場 蘇智傑開轟率獅踢館成功

中職／被加快時間搞亂了？ 洪總：裁判要用心一點啦

中職／兄弟不滿三呎線判決 賽務部提規則說明

中職／朱育賢最速11轟、藍寅倫2分砲 猿隊1分勝兄弟

相關新聞

中職／19歲江坤宇強勢卡位 36歲王勝偉何去何從

中信兄弟36歲當家游擊手王勝偉，今年球季完全沒有在一軍出賽的紀錄，反倒是被19歲小將江坤宇卡住游擊防區，世代交替的期程似乎提早降臨。 王勝偉2008年加盟兄弟象，當時兄弟總教練王光輝霸氣宣言，「

日職／大聯盟自顧不暇 菅野與千賀美國夢恐破滅

由於疫情未止，日本高校野球連盟在上週正式決定停辦今年的日本全國高校野球選手權大會(又稱夏季甲子園)，這是夏甲在戰後第一次停辦，也代表上萬名高中球兒今年站上甲子園球場的夢想破滅，對於已經高三的學生來說，

中職／後段翻盤是特產？中職今年有6場逆轉勝

「逆轉」、「翻盤」成了中職近年來的特產，只有土投撐場的牛棚常是提油桶救火，被球迷戲稱比賽七局才開始，今年打完前50場賽事...

日職／開幕戰賽程出爐 盼7月10日開放5000人進場

在中職、韓職恢復開打後，日職昨天宣布6月19日恢復賽季，受到新冠肺炎疫情影響幾乎晚了三個月，雖然現階段維持閉門比賽，但計...

中職／暴力猿戰績獨走 有機會近7個半季6度封王

中職本季賽事打完前五十戰，樂天桃猿隊領先地位完全不受動搖，領先另三隊至少五場半勝差，團隊打擊率高達三成五四，有效彌補防禦...

日職／比原定晚3個月 6月19日開幕 8台將備戰

日本職棒本季賽事受到新冠肺炎疫情衝擊，開季日期一延再延，十二球團代表昨天召開臨時會議，終於敲定六月十九日正式開打，八名旅...

中職／兩球迷辱罵陳鴻文 聯盟列為拒絕往來戶

昨天中信兄弟、富邦悍將隊之戰六局上因為觸身球爆發衝突，看台上有人對悍將隊投手陳鴻文罵三字經，兄弟今天將兩名球迷列為不受歡...

中職／史上首次！2球迷因謾罵球員遭全面禁止觀賽

中信兄弟昨天與富邦悍將隊比賽，兩隊板凳清空，又發生球迷用三字經罵悍將投手陳鴻文插曲，中職收到備查資料後發出公告，「即日起...

中職／熟悉的感覺 陳晨威：好久沒聽到球迷喊我的名字

樂天桃猿隊24日本季主場首場開放觀眾賽事，陳晨威在比賽中頻頻發動快腿攻城掠地，讓全場高喊「陳晨威」，賽後他直呼，「好久沒...

日職／曹竣崵建議王柏融備戰 心理上可當中繼投手

日職新球季一延再延，今天終於敲定6月19日開打，八名旅日好手迎接本季賽事開始倒數，台北城市科技大學棒球隊總教練曹竣崵表示...

日職／曹竣崵連絡好友許銘傑 平常心看待開季延遲

日職本季賽事確定6月19日開打，曾有三年旅日經驗的台北城市科技大學棒球隊總教練曹竣崵，今天第一時間獲知此事，特別連絡西武...

高中軟聯女子組／士林高商扳倒秀峰、華江 首屆高中軟式聯賽奪冠

第一屆高中軟式聯賽女子組賽事今天落幕，士林高商一日兩戰，連續擊敗秀峰高中、華江高中，比數都是4：3，奪下首屆冠軍。

熱門新聞

NBA／得知將被交易至湖人 巴克利：喝酒慶祝後卻落空

中職／兩球迷用三字經罵陳鴻文 遭兄弟列不受歡迎名單

NBA／魯爾正式宣布退役：籃球是一生中最美好的事

女友慘遭公車輾過 網球國手忍一年淚崩：活得好累

中職／19歲江坤宇強勢卡位 36歲王勝偉何去何從

NBA／稱詹皇是史上最佳 魔術強森：最偉大還是喬丹

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。