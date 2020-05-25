中職／熟悉的感覺 陳晨威：好久沒聽到球迷喊我的名字

樂天桃猿隊24日本季主場首場開放觀眾賽事，陳晨威在比賽中頻頻發動快腿攻城掠地，讓全場高喊「陳晨威」，賽後他直呼，「好久沒有聽到球迷喊我的名字，為我加油。」

中華職棒5月8日起開放球迷入場，每場上限1000人，15日起開放上限改為每場2000人，並有條件開放飲食。桃猿隊24日在桃園棒球場與統一獅隊交手，為開放球迷入場後首場主場賽事，也是15日至今總計打完7場比賽，唯一「滿場」2000人的比賽。

24日的比賽中，4局陳晨威先盜壘成功，再靠著隊友內野安打，從二壘直奔回本壘得分；8局時在一、二壘有人時，執行短打戰術要推進壘上隊友，卻利用腳程跑出內野安打，形成滿壘，當踏上一壘後全場球迷連續高喊「陳晨威」。他表示，當下很感動，「好久沒有球迷喊我的名字，為我加油」。

今年球季從官辦熱身賽開始閉門開打，陳晨威表示，習慣有球迷在現場為他們加油打氣，前陣子沒有球迷進場的比賽就像在打練習賽，聽到球迷的現場吶喊聲，讓他更有動力在場上奮戰，「開心看到球迷進場，感謝台灣防疫人員的付出與努力。」

近年桃猿隊打造全猿主場，營造主場熱鬧應援氣氛，獲得球迷好評；鐵粉劉家欣表示，回到球場很開心，但是那是一種熟悉又陌生的感覺，她解釋球場就像家一樣，只是因為疫情的關係，限制球迷進場人數，加上固定座位不能到處走動，讓她感覺不同，期待疫情好轉持續開放，早日回到過去盛況。

日前球團架設假人與看板，代替球迷應援，開放球迷之後，將看板改設置球場入場處等地方，鐵粉之一的「媽咪」回歸球場應援，更將之前放在本壘後方小飛機旁的人形看板，再次放到原位，站在旁邊一起為球隊加油打氣。

啦啦隊樂天女孩隊長苡萱表示，期待球迷進場很久了，心情緊張又澎湃，雖然只有2000人進場，但是看到球迷們與她們一起學習跳新的應援曲，真的是最熟悉的感覺，相信未來疫情好轉，球迷們也遵守規定，會有更多球迷也能進場。