日職／曹竣崵建議王柏融備戰 心理上可當中繼投手

日職新球季一延再延，今天終於敲定6月19日開打，八名旅日好手迎接本季賽事開始倒數，台北城市科技大學棒球隊總教練曹竣崵表示，新球季剛開打十幾場比賽，恐怕還有熱身賽的感覺，可能無法正常發揮，不管台灣、日本球員都碰到相同困擾。

目前效力日職各隊的旅日球員包括陽岱鋼、王柏融、陳冠宇、張奕、宋家豪、吳念庭、呂彥青、王彥程，不管未來從什麼層級起步，在球季賽還未開打前，都和日本球員一樣，透過自主訓練維持動力。

曹竣崵曾在2000到02年效力中日龍隊，算是旅日大前輩；他表示，所有球員每年慣例就是自主訓練、投入春訓、先打紅白戰、再打熱身賽，準備迎接新球季開打，今年到現在還沒有這些步驟，就是一直練、一直練，等到球季賽開打時，適應力、經驗好的人可能占上風，一開賽就可正常發揮。

曹竣崵強調，今年開賽時間的變化，沒有人有這種經驗，光是一直練球沒有目標。

他認為，王柏融、張奕這些好手在練球時，在心理上可把自己當成中繼、後援投手，不是第九局固定上場那種角色，而是隨時待命上場比賽的人，等到球季賽真正開打時，心理層面將可做好充足準備，較快進入狀況。