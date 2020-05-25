日職／曹竣崵連絡好友許銘傑 平常心看待開季延遲

日職本季賽事確定6月19日開打，曾有三年旅日經驗的台北城市科技大學棒球隊總教練曹竣崵，今天第一時間獲知此事，特別連絡西武獅隊二軍投手教練許銘傑，詢問相關訊息，他說：「許銘傑看得很平常，新球季受到新冠肺炎疫情影響，拖這麼久才開打也是沒辦法的事。」

曹竣崵表示，許銘傑向他透露，受到疫情衝擊，西武一、二軍教練團從四月起就沒去球場，隊上選手也分成兩批練球，球季賽開打後表現是否受影響，全看最近這段期間如何自主訓練。

曹竣崵、許銘傑從青棒至今建立深厚感情，兩人今天連絡時，許銘傑剛和選手練完球。

曹竣崵說，他的看法和許銘傑雷同，開季時間拖到六月，是所有人從未碰過的事，不管投打都會受影響，前10到15場比賽可能無法好好發揮，心理層面必須要有更多準備才行。