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中職／19歲江坤宇強勢卡位 36歲王勝偉何去何從

聯合新聞網 / Ramos
江山代有人才出！王勝偉(右)也面臨到世代交替的挑戰，年齡將近只有他一半的小將江坤宇在本季一開始竟然完全佔據了中信游擊防區！ 聯合報系資料照片
江山代有人才出！王勝偉(右)也面臨到世代交替的挑戰，年齡將近只有他一半的小將江坤宇在本季一開始竟然完全佔據了中信游擊防區！ 聯合報系資料照片

中信兄弟36歲當家游擊手王勝偉，今年球季完全沒有在一軍出賽的紀錄，反倒是被19歲小將江坤宇卡住游擊防區，世代交替的期程似乎提早降臨。

王勝偉2008年加盟兄弟象，當時兄弟總教練王光輝霸氣宣言，「有了王勝偉，未來我們兄弟10年都不用再擔心游擊手的位置了。」果不其然，王勝偉不但至少守了游擊10年，還超越輝總當年設下的目標再多兩年。

不含今年，過去12年王勝偉豪取9座游擊手金手套，這段期間緊林瑋恩、鄭兆行各拿1座，另有一年從缺，就可以知道王勝偉游擊守備有多麼固若金湯了，絕對是近代黃衫軍游擊代名詞。

我們從數據來看，王勝偉生涯守游擊1201場，其中1153次先發，總計5921次守備機會，竟然只有229次失誤，平均每個球季19次失誤，守備率0.961，他也是職棒圈內極少數在守備訓練下足苦功遠大於打擊練習的野手，難能可貴。

如果不覺得王勝偉守備有多穩定、多厲害，那麼，我們來看中職史上游擊守備數據。過去30年歷史中職游擊守備率為0.947，總計發生4260次失誤，平均3.5場出現一次失誤，頻率是相當高的。

王勝偉(左)是9次游擊金手套獎得主，防守固若金湯，也成為中華成棒隊的常客。 聯合報系資料照片
王勝偉(左)是9次游擊金手套獎得主，防守固若金湯，也成為中華成棒隊的常客。 聯合報系資料照片

王勝偉的價值不只於游擊精湛守備，他也常有驚天一擊、關鍵安打，代表作是2009年總冠軍戰獅象大戰第6戰17局上敲致勝轟，隔年台韓職棒冠軍戰擊出再見安打，中職聯盟第十萬安也是他所擊出，生涯跑出超過200盜，挨了115次觸身球保送，攻守跑打都能為球隊做出貢獻。

只是，職棒是現實的，今年春訓王勝偉調整確實不佳，在二軍出賽18場已出現7次失誤，要知道，去年他在一軍守游擊106場也才10失誤，在二軍打擊率0.250，各方面都無法達到教練團要求，目前只能在農場沉潛。

反觀進職棒不到兩年的江坤宇，今年鎮守游擊大關頻秀美技，吸引球迷目光，游擊守備率是高水準的0.969，守備超穩定，加上打擊有發揮，本季打擊率0.348、上壘率0.371、長打率0.478，外帶2轟、2盜、15分打點，攻擊數據優於王勝偉。

江坤宇去年在二軍時就展現他優異的棒球才華，本季在一軍先發攻守俱佳，而且頗有大將之風。 聯合報系資料照片
江坤宇去年在二軍時就展現他優異的棒球才華，本季在一軍先發攻守俱佳，而且頗有大將之風。 聯合報系資料照片

江坤宇開季至今游擊防區愈站愈穩，而且也有岳東華可適時替補，如果江坤宇、岳東華表現持續穩定，王勝偉在兄弟游擊空間只會逐漸壓縮；以球隊長遠眼光來看，培養年輕十幾歲的江坤宇，當然是無庸置疑的考量。

持平而論，王勝偉絕對還可打三年，而且身手依舊在，但他在兄弟若沒有出賽空間，不妨嘗試球員交易，換來兄弟所需要的戰力，算是各取所需。只是中職31年歷史球員交易案並不多，最近一次是2013年Lamigo桃猿將左投林家瑋換給統一獅，換來右投蔡璟豪，此後就沒了。

王勝偉雖然年紀也不小了，但他還能守也能打，壘間破壞能力還在，又是球隊長期招牌球星，如果今年一直苦無機會上一軍表現，實在是埋沒人才，如果真的兄弟用不到，不妨嘗試與其他3隊交易，看誰比較缺游擊位置，或是年底擴編選秀看味全龍要不要選。

否則，目前兄弟游擊卡著江坤宇，三壘手王威晨也很穩，二壘也有功守不錯的吳東融，還有岳東華超級工具人待命，別忘了，蘇緯達和許基宏也可兼守三壘，王勝偉若捨游擊移防三壘，空間恐遭壓縮，就看兄弟球團如何盤算了。

中信兄弟 王勝偉 江坤宇

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