中職／19歲江坤宇強勢卡位 36歲王勝偉何去何從

中信兄弟36歲當家游擊手王勝偉，今年球季完全沒有在一軍出賽的紀錄，反倒是被19歲小將江坤宇卡住游擊防區，世代交替的期程似乎提早降臨。

王勝偉2008年加盟兄弟象，當時兄弟總教練王光輝霸氣宣言，「有了王勝偉，未來我們兄弟10年都不用再擔心游擊手的位置了。」果不其然，王勝偉不但至少守了游擊10年，還超越輝總當年設下的目標再多兩年。

不含今年，過去12年王勝偉豪取9座游擊手金手套，這段期間緊林瑋恩、鄭兆行各拿1座，另有一年從缺，就可以知道王勝偉游擊守備有多麼固若金湯了，絕對是近代黃衫軍游擊代名詞。

我們從數據來看，王勝偉生涯守游擊1201場，其中1153次先發，總計5921次守備機會，竟然只有229次失誤，平均每個球季19次失誤，守備率0.961，他也是職棒圈內極少數在守備訓練下足苦功遠大於打擊練習的野手，難能可貴。

如果不覺得王勝偉守備有多穩定、多厲害，那麼，我們來看中職史上游擊守備數據。過去30年歷史中職游擊守備率為0.947，總計發生4260次失誤，平均3.5場出現一次失誤，頻率是相當高的。

王勝偉(左)是9次游擊金手套獎得主，防守固若金湯，也成為中華成棒隊的常客。 聯合報系資料照片

王勝偉的價值不只於游擊精湛守備，他也常有驚天一擊、關鍵安打，代表作是2009年總冠軍戰獅象大戰第6戰17局上敲致勝轟，隔年台韓職棒冠軍戰擊出再見安打，中職聯盟第十萬安也是他所擊出，生涯跑出超過200盜，挨了115次觸身球保送，攻守跑打都能為球隊做出貢獻。

只是，職棒是現實的，今年春訓王勝偉調整確實不佳，在二軍出賽18場已出現7次失誤，要知道，去年他在一軍守游擊106場也才10失誤，在二軍打擊率0.250，各方面都無法達到教練團要求，目前只能在農場沉潛。

反觀進職棒不到兩年的江坤宇，今年鎮守游擊大關頻秀美技，吸引球迷目光，游擊守備率是高水準的0.969，守備超穩定，加上打擊有發揮，本季打擊率0.348、上壘率0.371、長打率0.478，外帶2轟、2盜、15分打點，攻擊數據優於王勝偉。

江坤宇去年在二軍時就展現他優異的棒球才華，本季在一軍先發攻守俱佳，而且頗有大將之風。 聯合報系資料照片

江坤宇開季至今游擊防區愈站愈穩，而且也有岳東華可適時替補，如果江坤宇、岳東華表現持續穩定，王勝偉在兄弟游擊空間只會逐漸壓縮；以球隊長遠眼光來看，培養年輕十幾歲的江坤宇，當然是無庸置疑的考量。

持平而論，王勝偉絕對還可打三年，而且身手依舊在，但他在兄弟若沒有出賽空間，不妨嘗試球員交易，換來兄弟所需要的戰力，算是各取所需。只是中職31年歷史球員交易案並不多，最近一次是2013年Lamigo桃猿將左投林家瑋換給統一獅，換來右投蔡璟豪，此後就沒了。

王勝偉雖然年紀也不小了，但他還能守也能打，壘間破壞能力還在，又是球隊長期招牌球星，如果今年一直苦無機會上一軍表現，實在是埋沒人才，如果真的兄弟用不到，不妨嘗試與其他3隊交易，看誰比較缺游擊位置，或是年底擴編選秀看味全龍要不要選。

否則，目前兄弟游擊卡著江坤宇，三壘手王威晨也很穩，二壘也有功守不錯的吳東融，還有岳東華超級工具人待命，別忘了，蘇緯達和許基宏也可兼守三壘，王勝偉若捨游擊移防三壘，空間恐遭壓縮，就看兄弟球團如何盤算了。