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高中軟聯女子組／士林高商扳倒秀峰、華江 首屆高中軟式聯賽奪冠
第一屆高中軟式聯賽女子組賽事今天落幕，士林高商一日兩戰，連續擊敗秀峰高中、華江高中，比數都是4：3，奪下首屆冠軍。
高中軟式聯賽首次增加女子組賽事，士林高商、秀峰高中、華江高中參賽，三隊打循環賽決定名次，北士商二連勝奪冠。
北士商總教練潘慈惠表示，比賽因雨延後一周，大概練球一個月，隊上幾位球員打過少棒，陳筠婷、楊安淇曾經當選女棒國手。
楊安淇是2017年亞洲盃女棒國手，當時是中華隊年紀最小的球員，在立農國小就打過棒球、以捕手為主，壘球定位捕手、內野手；潘慈惠指出，楊安淇臂力好，在國際賽守外野，近年從捕手轉型成工具人，許多位置都能守。
楊安淇在本屆賽事首度以投手身分登板，她表示，想當投手很久了，能夠投球很開心，可掌握全場、有主動權，對今天表現很滿意。
楊安淇說：「教練潘慈惠是自己打球的偶像，打擊、守備都很好，值得我學習。」
華江高中4：3擊敗秀峰高中，戰績1勝1敗獲得亞軍。
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