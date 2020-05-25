高中軟聯女子組／華江PK奪亞軍 王牌賴巧綺師承黃巧芸

首場以3：4不敵士林高商，華江高中稍後對上秀峰高中上演PK激戰，在王牌左投賴巧綺後援7局壓陣以及郭芷尹關鍵安打突破平手僵局，終場以4：3獲勝，在高中軟式聯賽女子組以亞軍坐收。

華江對上北士商以一分落敗無緣問鼎冠軍，接著交手秀峰依舊維持鬥志，秀峰1局下以周志凌、林晨芝安打先拿2分，華江則在2局上2出局後，靠著2安打以及雙盜壘戰術同樣進帳2分。

華江扳平戰局後，在2局下立刻換上王牌投手賴巧綺，而秀峰也採取投手車輪戰，雙方凍結比分到正規7局結束，進入延長賽採取「突破僵局制」，華江8局上在郭芷尹中間方向安打一棒打回2分，而秀峰下半局雖以安打追回1分，不過最後仍以一分差落敗。

華江左投賴巧綺今天(25日)雙重賽都有登板，對北士商後援1局失1分，對秀峰則是後援7局失1分(非自責)，只被敲出2安打，總教練蔡瑜君指出，她今天表現大概70分，不是她最好的狀態，「壘球賽季打完沒多久，加上她最近配合U18中華壘球隊集訓，還在調整」，賴巧綺則說，今天投球狀況不是太好，第一場還沒熱開，第二場就投給對方打，讓守備強的隊友去處理。

高三的賴巧綺是2018年世界盃女棒國手，2019年也入選亞洲盃國手，但因選擇壘球放棄女棒國手資格，棒壘球都被選進中華隊，實力可見一斑，她指出，最欣賞女棒國手、前雙園國中教練黃巧芸，「我國中才開始練棒球，同樣是左投，教練教我，讓我進步很多。」

高中軟式聯賽今年新增女子組，三隊都以一分差比出勝負，資深教練蔡瑜君認為，這代表這三支球隊都同時在發展棒、壘球，未來希望能有多一點球隊加入，若沒體育班的縣市球隊也可以聯隊方式組成，增加競爭力，讓比賽精采度再提升。

華江高中在高中軟式聯賽女子組以亞軍坐收，全隊一起合照。 賽事特約記者王琬玲／攝影