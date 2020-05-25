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中職／獅隊挑戰連23場開轟 防禦率7.57成墊底主因
中職球季賽明天移師台南球場，統一獅隊將在主場迎戰中信兄弟隊，雙方推出江辰晏、德保拉登板先發，獅隊繼續挑戰連續場次全壘打紀錄，有機會將數字推到23。
獅隊從4月19日起，已經連續22場比賽轟出全壘打，寫下中職新紀錄，但這22戰只打出10勝12敗，想要提升戰績，最重要還是投手群穩定性。
中職各隊防禦率都超過5，獅隊更達7.57，對戰績造成極大傷害，目前11勝16敗在四隊排名墊底，落後榜首樂天桃猿隊（16勝7敗）多達七場勝差。
江辰晏本季前四場先發投出2勝2敗、防禦率7.20，投球表現時好時壞，只有一場投滿六局，另三戰不是四局就是五局，對戰兄弟跨季三連敗。
德保拉出賽六場投出1勝5敗、防禦率5.45，開季吞下五連敗，16日對獅隊先發七局失一分，飆出12次三振，以優質內容奪下來台首勝，對戰兩場1勝1敗、防禦率3.46。
兄弟12勝14敗排名第二，對戰獅隊11場打出7勝4敗。
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