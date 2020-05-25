中職／獅隊挑戰連23場開轟 防禦率7.57成墊底主因

由於疫情未止，日本高校野球連盟在上週正式決定停辦今年的日本全國高校野球選手權大會(又稱夏季甲子園)，這是夏甲在戰後第一次停辦，也代表上萬名高中球兒今年站上甲子園球場的夢想破滅，對於已經高三的學生來說，

2020-05-26 07:00