日職／新球季開打終於確定了 6月19日關門比賽

日本職棒新球季受到新冠肺炎衝擊，一直無法確定開打日期，今天終於有重大突破，12球團代表召開臨時會議後，宣布6月19日（周五）正式開打，採取閉門方式，暫時不開放球迷進場。

日職本季賽事原定3月20日開打，受到疫情影響，足足晚了三個月點燃戰火。

今年球季開打前，6月2日到14日先進行熱身賽，各隊都打4個系列戰、12場比賽。

創史上最晚開幕紀錄

【中央社／東京25日綜合外電報導】

受疫情影響延後開幕的日本職棒，12支球團代表今天開會決定新球季從6月19日開幕，遠遠晚於1973年4月14日最晚開幕紀錄；現階段將採不開放觀眾進場的「無觀眾比賽」。

日本時事通信社報導，這次是繼2011年311大地震延到當年4月12日開幕後，日本職棒再度出現延後開幕情況。

日本職棒開始實施兩聯盟制度後，最晚開幕的紀錄是1973年4月14日，沒想到這次因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響，創下史上最晚開幕紀錄。

日本放送協會（NHK）報導，日本職棒各球團日前已決定取消新球季的中央聯盟及太平洋聯盟交流賽，及原訂7月舉行的一軍及二軍明星賽。

12支球團代表今天舉行線上會議，受到首都圈1都3縣及北海道將解除「緊急事態宣言」的影響，決定新球季6月19日開幕，比原訂的3月20日開幕晚了約3個月。

為防止疫情擴大，現階段將採取「無觀眾比賽」；新球季例行賽原本預計打143場，目前已知將減少23場，以120場作為目標。

6月2日到14日是開幕準備期，各球隊將進行練習賽；而決定年度總冠軍的「日本大賽」，訂11月21日起舉行。

日本棒球機構（NPB）會長齊藤惇說，透過日本職棒開幕，希望能給予被迫避免外出的民眾勇氣，及能成為其他運動的一個開幕指標。

他說，能決定開幕日非常令人開心，但接下來要進行萬全準備，最重要的就是在確保選手、相關人士及其家人安全的同時，持續慎重地進行準備。