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中職／兩球迷用三字經罵陳鴻文 遭兄弟列不受歡迎名單
中信兄弟、富邦悍將隊昨天在台中洲際球場交手，六局上因為觸身球造成兩隊球員進場對峙，看台上有兄弟球迷對悍將投手陳鴻文罵三字經，球團今天發出聲明，將列為不受歡迎名單，取消購票資格。
兄弟洋投米蘭達昨天六局上對悍將四棒林益全投出觸身球，遭主審紀華文驅逐出場，雙方球員雖衝進場內，但未有進一步衝突，不料場邊球迷情緒失控，有人用不雅字眼大罵陳鴻文，他也怒嗆回去，被隊友拉進休息室。
兄弟球團今天聲明全文：
「針對昨日（24日）賽中發生之球迷對於客場球員使用不雅言語一事，中信兄弟深表遺憾。
中信兄弟球團昨晚經由工讀生及球迷的指認，已查出有兩名男子確實有辱罵之行為，球團已聯絡上其中一位，他對於自己的失序行為表示歉意，後續也將配合球團處理方式，向遭到侮辱的球員致歉。另一位男性球迷則尚未聯絡上，球團會持續聯繫。
對於此類不理性、影響場內秩序之人員，中信兄弟球團將會把他們列為不受歡迎名單，取消購票資格，並將其身份註記，送聯盟備查。
中信兄弟球團未來也將增派保全人力及加裝監視錄影系統，強化現場蒐證及維護秩序，以確保優質的看球環境。」
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