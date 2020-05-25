韓職／4成打者比中職多 打擊王費南德茲高達5成

南韓職棒本季賽事開打三周，斗山熊隊古巴「打擊機器」費南德茲（Jose Miguel Fernandez）表現超驚人，目前全勤出賽17場，合計72個打數揮出36支安打，打擊率高達5成，穩居打擊排行榜龍頭。

費南德茲不只打擊率超高，安打36支、得18分、上壘率5成31、壘打數55個也都排名第一，破壞力讓對手傷透腦筋。

費南德茲去年初到韓職，第一個球季就以197安奪下安打王，離韓職單季最佳紀錄只差4安，今年開季延後完全不影響手感，出賽17場就有12場至少單場兩安，其中3場更達4安，兩項紀錄都領先所有球員。

韓職本月五日開打，衛冕王座的斗山熊隊，目前10勝7敗排名第三，落後榜首NC恐龍隊（14勝3敗）四場勝差，SK飛龍隊3勝14敗在十隊排名墊底。

韓職開打前三周有三名球員打擊率超過4成，KT巫師隊洋砲羅哈斯（Mel Rojas Jr.）4成23排名第二，斗山熊隊金宰鎬4成暫居第三。

中華職棒打完本季前50戰，樂天桃猿隊林泓育打擊率4成11排名第一，隊友林立4成04、朱育賢3成89分居第二、第三。