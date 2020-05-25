高中軟聯女子組／楊安淇好投嚇到自己 北士商奪首冠

士林高商今天(25日)一日兩戰對上秀峰高中、華江高中都以4：3取勝，拿下108學年度高中軟式聯賽女子組冠軍。

首屆高中軟式聯賽女子組共有士林高商、秀峰高中、華江高中3隊參賽，打循環賽制，北士商首場對上秀峰，以3：1領先2分情勢在7局上遭到秀峰扳平比分，不過北士商7局下1出局後靠著保送、失誤攻進再見分，先以4：3勝出。

北士商接著對戰華江高中同樣膠著，北士商在2局上利用4次四死球加上失誤、盜壘，隻安未敲就攻下3分，華江則在3局下利用賴巧綺安打點亮記分板，接著內野滾地球、保送再添2分，將比分追平3：3。

雙方自4局起都沒分數進帳，7局上華江換上王牌左投賴巧綺，一開始就被葉好芳敲出二壘安打，隨後北士商推進攻下超前分，加上投手楊安淇後援3局無失分壓陣，最後北士商以4：3再下一城，宣告金盃入袋。

北士商總教練潘慈惠表示，因雨延了一週，大概練球備戰一個月，加上有幾位球員在國小曾打過棒球，包括陳筠婷(亞洲盃)、楊安淇(亞洲盃)都入選女棒國手，對手互相也都很熟悉。

北士商楊安淇曾是2017亞洲盃女棒國手。 賽事特約記者王婉玲／攝影

高三的楊安淇曾入選2017年亞洲盃女棒國手，當年升高一的她是中華隊年紀最小的球員，她自立農國小就打過棒球，以捕手為主，在壘球則是以捕手、內野為定位，潘慈惠指出，她的臂力好，在國際賽守外野，這幾年從捕手轉型成工具人，許多位置都能守。

這次高中軟式聯賽女子組是楊安淇首度以投手身分登板，她提到，想當投手很久了，能夠投球很開心，「投手可以掌握全場，有主動權」，對於今天表現感到很滿意，「上去有點緊張，能夠投這麼好，自己也嚇一跳」，她說，教練潘慈惠是自己打球的偶像，「打擊、守備都很好，值得我學習。」

北士商全隊18人都報名，潘慈惠提到，北士商一向有棒球比賽都會參加，這次已設定2場比賽排定5名投手以及用球數，雖拿到第一，但第一次打軟式球比賽，球員適應球的彈跳以及打球觀念還有待加強，未來還要再多磨練。