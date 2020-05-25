國小軟聯女子組／埔頂全校女生50人 U12國手助開胡

全校僅50名女生的桃園市埔頂國小，今天(25日)首戰對上苗栗縣通霄國小，靠著4局上13分大局，加上先發投手林庭妃繳出4局10K失2分自責，提前4局以15：6勝出，拿下國小軟式聯賽女子組首勝。

埔頂對上通霄比賽前段陷入膠著，前三局雙方戰平2比2，4局上通霄投手控球不穩，出現12次保送、2次觸身球，加上投手犯規，讓埔頂一舉灌進13分奠定勝基，而埔頂先發投手林庭妃也能控制戰局，登板4局只被敲出2安打，投出10次三振、4次四死球，失掉6分僅2分自責，幫助埔頂旗開得勝。

埔頂曾在中小學女子壘球聯賽國小乙組拿下三連霸，今年則以亞軍坐收，埔頂總教練張金立表示，今年僅有林庭妃一名小六生，戰力有所落差，「其實我們全校才137人，女生也只有50人，應該是這次參賽8支球隊中人數最少的」，他說，學校棒、壘球都有球隊，平常會一起練球，因此女壘選手對棒球並不陌生。

埔頂國小林庭妃先發4局飆出10K。 賽事特約記者王婉玲／攝影

埔頂成軍僅4年，今年陣容橫跨一到六年級，因三年級選手腳受傷，因此連小一生都排上先發，致勝功臣林庭妃在壘球隊是主力游擊手，張金立指出，野手傳球方式跟棒球投手比較像，加上林庭妃臂力好，因此讓她練投手，「她之前曾在楊心盃登板過，當時跟男生一起打，今天則是第一次在女棒正式比賽投球，給她打70分，其實可以更好，可能是練投不久，第一場比較緊張。」

林庭妃則說，第一場太緊張，動作沒做好，投得不是很好，「棒、壘球的距離跟球的大小不一樣，不過我都有興趣」，林庭妃與就讀新屋國中的姊姊林佩諠都打女壘，她今年在U12亞洲盃壘球選拔賽入選國手，還拿到打擊獎第二名，不過原定8月在台中辦的國際賽因肺炎疫情停辦，她坦言可惜，希望上國中繼續拚戰。