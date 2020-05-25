中職／補賽周11場要打 還沒破2015年紀錄

距離中職上半季結束還有六周，不過上周一波梅雨鋒面，讓目前補賽周已有11場比賽要打，中職過去補賽最多的一次是2015年下半季，一共補了21場，2018年則是打到第102場才第一次延賽，也是中職紀錄。

中職今年受到疫情影響，上半季取消周日雙重賽的補賽辦法，所有延期賽事預計在上半季尾聲，再一併公布補賽賽程，補賽周安排在7月6日到7月19日之間，下半季則在7月24日開打。

今年開季前兩場就已宣布延賽，加上4月23日的保留比賽，上半季共有11場補賽要打，其中以樂天桃猿隊的七場最多，第二多的是富邦悍將隊六場，再來是中信兄弟隊五場、統一獅隊四場；補賽周若以一周十場的方式去消化，目前賽程安排上應無太大困難，就怕本周的另一波梅雨鋒面。

2015年下半季的補賽賽程密集程度驚人，受到天候影響，花了三周打完21場補賽，中間還有兩天補賽又因雨再延，創下中職補賽新紀錄；2018年則相對幸運，開季打到第102場，直到6月6日才出現第一次延賽，打破中職最久才延賽紀錄，上半季僅延賽五場。

2012年上半季延賽15場雖不算破天荒，但肯定最讓聯盟頭大，雨神連延賽周也來攪局，補賽賽程從6月12日排到27日都還打不完，有七場比賽再度延賽，編號58的統一獅對兄弟象之戰，延到第六次才補成功，而下半季29日就要開打，也因此出現有兩場比賽延到下半季才完成補賽的特殊狀況。