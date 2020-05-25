中職／雨神差點「完封」賽程 五天延七場史上第二久

中華職棒上周賽程差點被雨神「完封」，直到昨天放晴才終於打完兩場比賽，不過五天內延了七場比賽，確實讓球迷等得心焦，這也是史上第二長的連續延賽，最長一次是2009年的莫拉克風災。

富邦悍將總教練洪一中在17日談到先發輪值安排時曾說：「感覺會下雨，就邊走邊看。」結果受到梅雨季影響，上周從5月19日富邦悍將對統一獅之戰開始，連續五天、七場比賽都因為大雨打不成。

中職今年因為增加英文轉播，比賽打不成，不僅台灣球迷等得心焦，美國球迷也好奇，「連續五天延賽，是不是已經靠近某個記錄了啊？」他猜得沒錯。

中職過去最長的連續延賽紀錄，發生在2009年，8月受到莫拉克颱風侵襲，若單純算比賽日，在五天內延了八場比賽，不過加上周一休兵日，中職從8月7日到12日都沒比賽可看，就連13日兩場比賽也有一場延賽，若從賽事編號來看，則是連續九場延賽。

當時以高雄為主場的La new熊隊是中職各隊的主要受災戶，澄清湖球場不僅場內積水，雨水還流進室內的休息室、辦公室，深度達腳踝，時任總教練的洪一中說：「第一次看到室內淹水，好誇張。」八日為了賽程北上，還因車身搖晃太厲害，只能龜速前進。

今年梅雨雖然造成中職史上第二長的連續延賽，但台灣各地未因雨勢傳出重大災情，已是萬幸，不過下周開始，天氣預報又將迎接另一波梅雨鋒面。