中職／小林亮寬憶台灣生涯 特色是戲劇性逆轉

中職成為今年全球新冠肺炎下最早開打的職棒，又有日資樂天集團入主的樂天桃猿，吸引日媒共同社報導，他們還特地找到前兄弟象日本投手小林亮寬請教中職特色，得到回覆中職是很有活力的聯盟，場上戲碼精彩無比。

「他們有很多反應快的球員，能快速適應各種情況發生，你可以在中職看到日本看不到的戲劇性逆轉，真的很有趣。」小林亮寬說道。

小林亮寬2008年來台加入中職，起初是接受興農牛測試，後來被象隊延攬，首年就貢獻10勝6敗、防禦率2.66的成績，隔年更扛起開幕戰先發，可惜整季壓制力不足，留下9勝9敗、防禦率6.06後離開。

回憶起十年前的中職經驗，小林亮寬還記得搭好幾個小時的巴士移動，以及在河堤旁的簡易球場練習，現年41歲的他現在在福岡開設棒球學校，也會向學生分享這些過往。

樂天桃猿啦啦隊日籍成員彩香也成為共同社的訪問對象，雖然她目前還無法登「台」應援，還是透過線上直播關心賽況，同時大力向日本球迷宣傳，希望旅遊禁令解除後，能和她一同前進台灣球場，「如果你喜歡台灣棒球，無論是對球員或是啦啦隊，我期望等到一切恢復正常後，能來現場看球一次。」