中職／連兩戰開轟延續紀錄 蘇智傑：大家都非常努力

統一獅隊今天以7：5擊敗樂天桃猿隊，蘇智傑單場兩支長打都是關鍵，6局上揮出逆轉戰局的二壘打，第8局又轟陽春砲替球隊延續連22場開轟紀錄，以2安3打點拿下單場MVP。

獅隊今天前4局沒有攻進分數，直到5局上將戰局扳平，第6局面對中繼出賽的猿隊左投王溢正，揮出超前比數的二壘打，也成為此戰勝利打點。但蘇智傑賽後直言，這支安打帶有運氣成分，球剛好在越過一壘壘包才彈到界外，形成長打。

8局上蘇智傑再站上打擊區，面對陳禹勳轟出中外野方向的陽春全壘打，替球隊追加分數，且連續2場比賽都在第8局開轟、替球隊延續團隊連續全壘打紀錄，他提到：「抓直球攻擊，球進到我要的位置就去攻擊。」