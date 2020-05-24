中職／達尼爾首戰獲餅總好評 讚猿風加油「很酷」

統一獅隊新洋投達尼爾本季首度亮相，今天作客桃園球場迎戰聯盟龍頭樂天桃猿隊，先發3.2局被揮出9支安打、失3分，無關勝敗，獅隊代總教練林岳平認為，他的狀況看起來還不錯，之後再慢慢增加用球數和投球局數。

達尼爾今年來台後，沒有經過二軍實戰就在一軍出賽，今天初登板用69球，在第2局失1分，4局下失掉第2分後退場，牛棚替他再丟1分。

林岳平認為，達尼爾首戰的控球和變化球都不錯，雖然被安打數較多，但多是滾地球或打得不紮實，「9支安打裡面，在他手上只掉了2分，表示他第1、2個出局數能很快搶下來，2出局後被打的安打，一定會降低失分。」

林岳平指出，原本想讓達尼爾先到二軍出賽，但教練團認為可以了，今天就讓他壓在一軍，後面由牛棚來守成，下周起會再慢慢增加他的投球量。

對於自己在中職的首場出賽，達尼爾則認為，表現還可以更好，但也不是太壞，球隊贏球是最好的結果，雖投不滿4局被敲9支安打，但都是短程安打，有把傷害降到最低。

達尼爾來到中職後的首戰，就碰上樂天桃猿隊「全猿主場」今年開放球迷進場的首戰，滿場2000人的「猿風應援」，讓達尼爾也感到很新奇，他透露，過去不曾體驗過這樣的加油方式，感覺很酷，自己退場後也在休息室環顧全場。