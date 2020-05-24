中職／猿主場2000人滿場 蘇智傑開轟率獅踢館成功

樂天桃猿隊今天在桃園棒球場迎戰統一獅隊，是本季「全猿主場」首度開放球迷進場，也締造今年首場2000人滿場的比賽，但猿隊沒能留住勝利，獅隊靠蘇智傑開轟貢獻3打點，終場以7：5勝出，終止2連敗。

統一獅隊新洋投達尼爾首度亮相，2局下被林立敲出三壘打，接著又被郭嚴文揮安打失1分，4局下因廖健富、陳晨威的安打失第2分，達尼爾也隨即被換下場，而猿隊陳晨威接著盜上二壘，再靠林智平的內野安打衝回本壘，猿隊先取得3：0領先。

達尼爾在中職的初登板僅投3.2局，被揮出9支安打，沒有保送，失3分。獅隊打線則在5局上展開反攻，前2名打者因保送上壘，林安可擊出二壘滾地球造成失誤，先替球隊追回1分，郭阜林、林靖凱補上安打都送回分數，獅隊將比數扳成3：3平手。

猿隊先發洋投卡本特主投4.2局，被擊出7支安打，單場8K寫新高，失3分都非自責分，江國謙在5局上接替，飆三振守住二、三壘有人的危機。

6局上猿隊推出已13天沒出賽的先發投手王溢正登板中繼，但沒能守住平手局面，被敲出安打又投保送，接著被蘇智傑揮出2分打點二壘打，二、三壘有人時，讓郭阜林擊出高飛犧牲打，單局失3分，獅隊反超比數。

獅隊牛棚在6局下也出狀況，猿隊梁家榮揮出帶有2分打點的二壘打將比數追成1分差，之後再選到2次四壞球保送形成滿壘，但獅隊再換鄭鈞仁登板，讓陳俊秀擊出雙殺打化解危機。

8局上猿隊換上陳禹勳登板，蘇智傑轟出中外野方向的陽春全壘打，本季第7轟出爐，也幫助獅隊延續連續22場開轟的聯盟紀錄。而他連兩打席貢獻關鍵長打，掃回3分打點，也拿下單場MVP。