日職／陳大豐生涯打擊紀錄 台灣後輩的高障礙

受到新冠狀病毒疫情牽連的日本職棒，球季開幕日終於漸露曙光。最快25日就能決定是否解禁首都圈的「緊急事態宣言」，這對日本職棒迎接開幕可說是重大的一步。

台灣旅日球員仍在這段時間積極進行調整，備戰2020年球季。巨人軍從11日開始恢復團體練習，陽岱鋼已經加入一軍練習，不過巨人外野去年有丸佳浩，今年又有新洋將帕拉（Gerardo Parra），加上龜井善行去年打出優異成績，陽岱鋼今年在春訓被要求多增加一壘守備，卻仍須與中島宏之、北村拓己等人競爭，先發爭奪戰相當激烈。

2017年開始轉隊到中央聯盟讀賣巨人隊的陽岱鋼，在2018年球季表現仍然沒有出現起色，不過結束後他的日職生涯累計來到1091支安打，在台灣的旅日球員當中具有不小意義，因為他超越了陳大豐（※1989年-2002年中日、阪神）所留下的台灣球員累積1089支安打紀錄。

陽岱鋼去年一軍出賽110場，是他加盟巨人隊之後最多的一年，不過隨著丸佳浩加入，多以代打或代守為主，57支安打反而是巨人3年以來的最低。累積1148支安打持續為旅日台灣打者最多，王柏融年僅26歲，是現階段較有機會超越陽岱鋼的台灣選手，關鍵在於他在經過一年的摸索與適應之後，今年能否突破日本職棒投手。

王柏融在適應日職以及精進日語能力之後，本季的表現讓球迷非常期待。 聯合報系資料照片

王柏融未來或許有機會超越陽岱鋼，成為在NPB最多安的台灣打者，不過生涯最多全壘打、打點這兩項紀錄，短期之內看不出有任何人能夠超越，更加顯示出陳大豐在長打紀錄上的成就以及價值。

陳大豐在日本職棒14年球季締造了277支全壘打、722分打點，都是台灣旅日選手第一。兩項紀錄排名在他之後的都是陽岱鋼，分別是104支全壘打、476分打點。如果以跟陳大豐相同的39歲退休來估算，陽岱鋼必須每年平均打出24.7支全壘打以及35分打點。打點部分看似有機會，不過加入巨人隊之後過去的3個球季陽岱鋼打點都不及40分，與他單季最多85分（2014年）的實力有段落差。加上巨人隊在丸佳浩、帕拉相繼加盟後先發位置已經卡位嚴重，又是新人輩出的局面，打點的難度已逐年提高，全壘打更已經是陽岱鋼遙不可及的一道門檻。

陳大豐在2001年世棒賽扮演精神領袖，穩定中華隊軍心。 聯合報系資料照片

陳大豐曾經是日本職棒首屈一指的全壘打大砲，他所樹立的旅日台將「大豐障礙」，需要有過人的長打能力也必須具備穩定持平的長期穩定性，通常還必須先過外籍球員名額卡位戰這一關。80年代末期名噪一時的「亞洲巨砲」呂明賜、2000年中期的林威助都一度曾給台灣球迷帶來希望，不過要長期在日本職棒生存要克服的東西的確很多，更加襯托出陳大豐留下的紀錄價值。

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現在的年輕球迷或許對陳大豐並不是這麼熟悉，不過他在90年代可是數一數二的大砲打者。1994年38支全壘打、107分打點獲得中央聯盟打擊雙冠王，1996年再度擊出38轟，只是可惜與松井秀喜並列，僅差隊友山崎武司1支，與第二度的全壘打王頭銜緣慳一面。

放眼整個90年代，有辦法兩度拿到全壘打王的兩聯盟打者，包括落合博滿（1990-1991）、江藤智（1993、1995）、迪斯多藍（Orestes Destrade；1990-1992）、布萊恩（Ralph Bryant；1993-1994）、威爾森（Nigel Wilson；1997-1998） ，各個都是大名鼎鼎的強打者。陳大豐雖然只差一步而無緣兩度掄元，不過90年代這10年之間他有7年單季超過20轟，包含了兩次38轟。1998年轉隊到阪神之後雖然發展不如意，不過也兩度擊出單季20支全壘打以上，對當時苦於長打不足的阪神虎而言，是隊上最具有威力的長打者。1999年他以代打為為主，締造了連續26場安打的紀錄，6支代打全壘打也是日職史上第二多。

陳大豐高中畢業後赴日就讀名古屋大學，隨後透過選秀加入日本職棒，沒有在中華職棒球隊打過球，只有在2001年披上中華隊戰袍參加世界盃棒球賽，是他跟台灣球迷連結較深的一次。2015年陳大豐因急性骨髄性白血病而去世，因崇拜王貞治而仿效的金雞獨立式打法，留給台灣球迷無限懷念。至於他所留下的全壘打紀錄，更是後輩台灣打者難以望其項背的障礙。