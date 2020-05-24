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中職／許基宏苦等兩年再開轟 苦主又是林羿豪
中信兄弟隊內野手許基宏今天八局下出場代打，從富邦悍將隊中繼投手林羿豪的手中轟出右外野兩分砲，本季首轟、生涯第45轟出爐，這只是許基宏近兩季第一轟、近三季第二轟紀錄。
兄弟打完前七局1：7落後，許基宏八局下代替吳東融打擊，逮到一顆偏低直球拉向右外野，形成大號兩分全壘打，從生涯第44轟到第45轟，足足等了762天，兄弟終場仍以3：7落敗。
許基宏2014年展開中職生涯，在兄弟前四季累積43轟，2016年15轟紀錄寫下個人單季新高，但從前年球季至今只在一軍出賽55場，造成全壘打產量停滯，打點也只有12分，比起生涯前四季154分差了一大截。
今天賽前，許基宏最近一支全壘打是前年4月21日在新莊球場，苦主正是林羿豪，超過兩年一個月再開砲，又是林羿豪遭殃，這也是許基宏歷年從他手中轟出的第四支全壘打。
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