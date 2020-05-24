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中職／蘇智傑揮第7轟 獅隊續寫連22場開轟紀錄
相隔6天沒比賽，統一獅隊今天作客桃園棒球場迎戰樂天桃猿隊，靠著蘇智傑在8局上從「鄉長」陳禹勳手中轟出中外野陽春全壘打，幫助獅隊續寫團隊連22場開轟的聯盟紀錄。
獅隊在5月17日對上中信兄弟隊之戰，靠蘇智傑從官大元手中揮出本季個人第6轟，助球隊延續連21場開轟紀錄，之後中職經過休兵日又連5天賽事因雨延賽，直到今天才又有比賽進行，蘇智傑也延續手感。
8局上獅隊6：5領先猿隊，蘇智傑面對陳禹勳，敲出中間方向的陽春全壘打，幫球隊追加分數，且又延續團隊全壘打紀錄。
蘇智傑個人連兩場比賽開轟，本季累積7發全壘打也追上隊友林安可及郭阜林，目前3人和中信兄弟張志豪、富邦悍將隊林益全都以7轟並列聯盟第2，僅次於樂天桃猿隊朱育賢的11轟。
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