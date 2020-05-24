中職／許基宏近兩季首轟無效 兄弟對戰索沙5連敗

中信兄弟隊洋投米蘭達今天投出來台最慘一戰，對富邦悍將隊先發五局失六分，六局上還因觸身球砸中林益全，被主審紀華文趕出場，灰頭土臉吞敗，兄弟依然無法突破「索沙魔咒」，終場3：7落敗。

悍將隊洋投索沙先發七局，只被揮出六支安打，唯一失分是一局下被張志豪轟出陽春砲，奪下本季第二勝，戰績升至2勝2敗；索沙生涯對戰兄弟七場，投出跨季五連勝（本季兩勝），合計51局只失九分，對戰防禦率從1.64降到1.59。

米蘭達投五局被揮出四支安打有三支全壘打，包括三局上李宗賢三分砲、林益全陽春砲、五局上胡金龍陽春砲（隊史第1700轟），單場失分、挨三轟都寫下個人最慘紀錄，開季三連勝後吞下二連敗。

米蘭達賽前防禦率2.08是全聯盟投手最優，此役失六分有四分自責，防禦率升至2.66仍居榜首， 奪三振48次也繼續排名第一。

索沙三局下失投球砸中張志豪的右膝，結束這半局時脫帽致歉，米蘭達六局上對林益全連投近身球，遭紀華文警告後，再砸他的右膝遭驅逐，雙方球員衝進場內對峙，還好未進一步衝突。

兄弟打完前七局1：7落後，八局下許基宏代打，轟出右外野兩分砲，近兩季首支全壘打、生涯第45轟出爐，兄弟終場仍以四分之差落敗，本季對戰悍將隊掉到3勝5敗。