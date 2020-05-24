中職／米蘭達狠砸林益全遭驅逐 兄弟、悍將板凳清空

中信兄弟、富邦悍將隊今天在台中洲際球場交手，比賽進行到五局上，兄弟洋投米蘭達對悍將隊四棒林益全投出觸身球，造成雙方球員衝進場內對峙，還好未造成進一步衝突，米蘭達也遭主審紀華文驅逐出場。

兄弟三棒張志豪一局下從悍將隊洋投索沙的手中轟出陽春砲，三局下第二次打擊被觸身球砸到右膝，立刻退場由陳子豪代跑，還好只是皮肉傷，沒有傷到骨頭。

張志豪退場時，索沙第一時間面對兄弟休息區致意，表明不是故意，這半局結束時再次脫帽道歉。

林益全三局上從米蘭達的手中揮出陽春砲，五局上打擊時，米蘭達先投出飛過他頭頂的內角壞球，紀華文馬上比出動作警告兩隊，不准故意砸人，不料米蘭達再投觸身球砸中林益全的右膝，遭強制驅離。

林益全被砸的劇本有如張志豪，也在開轟後被觸身球伺候，痛到當場倒地，由陳凱倫代跑；林益全起身後怒視米蘭達，兄弟捕手高宇杰出面阻擋，悍將隊一壘教練黃甘霖也很快擋人，避免引發更嚴重衝突，還好雙方球員都很節制。

米蘭達只投五局失六分退場，追平個人最短局數，兄弟換上另一名洋投萊力接替投球。