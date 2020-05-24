中職／米蘭達前5局挨3轟 胡金龍締造隊史第1700轟

富邦悍將隊今天在台中洲際球場砲火凶猛，面對中信兄弟隊洋投米蘭達，前五局出現三支全壘打，開路先鋒胡金龍五局上揮出中外野陽春砲，也是隊史第1700轟紀錄。

悍將隊前身從1993年俊國熊隊算起，歷經興農熊、興農牛、義大犀牛隊，2017年由悍將隊接手至今，胡金龍今天五局上砲轟米蘭達，本季第四轟、生涯第78轟出爐，悍將隊繼統一獅、中信兄弟之後，成為中職史上第三支達成1700支全壘打紀錄的球隊。

米蘭達今天賽前防禦率2.08在全聯盟排名第一，開季前六場先發合計39局只被揮出兩支全壘打，此役三局上被李宗賢揮出三分砲（本季第一轟）、林益全追加陽春砲（第七轟），五局上再遭胡金龍狙擊，寫下個人單場被全壘打最多紀錄。