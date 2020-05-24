中職／全猿主場開放了 球迷搶先體驗搖滾席

中職開放球迷進場後，樂天桃猿隊直到今天才在主場等到第一批球迷的身影，不只等著看球的球迷興奮，總教練曾豪駒也說：「終於可以享受球迷的吶喊聲。」

今年中職賽事在開季因疫情採閉門開打，直到本月8日開放每場1000名球迷進場，15日再將進場人數限制提高至2000人，但桃園球場直到21日才有賽程，猿隊終於能回主場，不料單周4連戰前3場比賽又因雨延賽。

猿隊今天對戰統一獅隊，在天氣放晴之下順利開打，也成了桃園球場今天第一場有觀眾的比賽，球迷早早等待入場，還有幸運球迷搶先體驗今年一、三壘側新增的「Rock Seat」搖滾席座位，目前每場限量60席。

死忠猿迷徐先生透露，之前因疫情因素不能進場，等這天等了很久，事前也先從商城買了球隊商品，之後得知開放的消息很開心，也在猿隊主場門票開賣當天，就買好今天比賽的門票，而因前幾場比賽因雨延賽，此戰意外變成今年桃園球場第一場有球迷的比賽。

本季首度進場就選了桃園球場新設置的搖滾席，徐先生表示，台南球場也有這樣的座位，但自己沒有體驗過，現在桃猿也有，就想來體驗看看，感覺跟球員的距離更近。

家住桃園的球迷蔡先生則帶女友進場，他提到，在中職確定開放球迷進場後就規劃進場看球，今天起床後見天氣放晴，早上9點上網買票，但搖滾席和一些內野熱區好位置都已完售，只能坐到接近外野的區域。