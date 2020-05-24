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中職／張志豪生涯第130轟出爐 再兩轟追上陳金鋒
中信兄弟隊中外野手張志豪，今天一局下從富邦悍將隊洋投索沙的手中揮出陽春砲，本季第七轟出爐，也是生涯第130轟紀錄，史上排名仍居第九。
中職開打31年，全壘打超過130支只有九人，張志豪落後陳金鋒兩支、高國慶一支，以他最近的凶猛火力，短期內有機會升至第七。
張志豪開季前20戰只有兩轟，最近六場比賽出現五轟，全壘打數追上郭阜林、林安可，三人並列全聯盟第二，落後朱育賢四轟。
今天賽前，兄弟為張志豪舉行千安百轟百盜（史上第七人）紀錄頒獎儀式，他的雙親也到場，張志豪首局就展現火力，轟出中右外野方向陽春砲，幫助兄弟攻下全場第一分，以1：0領先。
張志豪從2017年起，連三季全壘打突破20支，前年22轟奪下生涯首座全壘打王，去年26轟寫下個人生涯新高。
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