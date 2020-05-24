中職／新洋投達尼爾「開箱」 餅總盼洋投多拿幾勝

中華職棒連續5天比賽因雨延賽後，天氣總算放晴，在桃園、台中兩地進行的賽事都能開打，其中統一獅隊客場迎戰樂天桃猿隊，新洋投達尼爾將首度登板，獅隊代總教練「大餅」林岳平也盼洋投能替球隊多拿幾勝。

統一獅隊開季只簽3洋投，其中羅里奇因季前返美迎接小孩出生，回台後需接受居家檢疫，直到5月才開始出賽，另兩名洋投費爾本、洛奇則各只為球隊拿下1勝。

洛奇本季出賽5場戰績1勝4敗，日前被降二軍，獅隊再找來有過大聯盟資歷的新洋投達尼爾，來台後經過居家檢疫14天，向球隊報到後進行調整，沒有經過二軍比賽就被拉上一軍先發，但原訂19日的初登板因雨一延再延，今天才將首度登板亮相。

因比賽受雨勢影響，單周只打1場比賽，林岳平透露，下周將重新調整輪值順序，3名洋投也有望首度連線，搭配兩名本土投手，餅總表示：「目前洋投只幫我們拿了2勝，希望接下來3名洋投可以多拿幾勝。」