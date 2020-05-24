中職／身體狀況歷來最差 王溢正卻投出生涯最佳開季

樂天桃猿隊本土左投「姐姐」王溢正今年開季還在與傷勢共處，身體狀況可說是進職棒以來最差的一年，然而至今卻投出生涯最佳的開季表現，4場先發全勝，暫居領先地位，防禦率3.12也僅次於中信兄弟隊洋投米蘭達。

儘管近年中職投低打高狀況明顯，王溢正的表現卻看似不受今年「彈力球」影響，逆勢上漲，王溢正把開季4連勝的優異數據歸功「愛姐姐打線」的力挺，靠猿隊隊友的火力支援，加上後援投手幫忙守成。

然而王溢正至今4場出賽有3場是優質先發，投球內容也展現壓制力，他提到，今年投球時有把球壓得比較低，盡量不要投到失投的位置，因為今年自己的身體狀況，還在找到最適合自己的方式，也更因球速還拉不上來，先以要求球質為主。

王溢正指出，今年的球速跟以往比起來，還要再調整，希望之後能恢復到過往的球速，先把均速拉到140公里左右，再提升最快球速，看壓制力會不會再好一點，「因為身體問題，現在只能先把自己的球質投出來，不然沒有球質只有球速的話，很像餵球投手。」

雖投出生涯開季最佳表現，但王溢正坦言，今年開季以來的身體狀況可以說是歷年來最差，「投出去那顆球，心都很沉重，因為身體不聽我的話。」靠著慢慢調整，狀況有逐漸好轉。