中職／索沙壓制力衰退 米蘭達領軍兄弟期待破咒

中職球季賽連續五天因雨延賽，中信兄弟、富邦悍將隊今天可望在台中洲際球場上演本季第八場「金控大戰」，悍將洋投索沙今年開季前五戰的表現，比起去年同期衰退一大截，能否再次上演屠象戲碼，奪下個人中職生涯第十勝值得觀察。

索沙去年出賽12場投出8勝2敗、防禦率1.56，奪三振85次，六月轉戰韓職前，一度是中職投手三冠王，開季前五戰就有3勝1敗、防禦率1.22，合計37局只失5分，狂飆41K，幾乎一路壓制中職打者。

比起去年開季前五戰都是優質先發，每場投七到八局，索沙今年退步不少，目前五場先發1勝2敗，防禦率6.83在中職排行榜名列第十，只贏樂天桃猿隊翁瑋均（6.85）、隊友伍鐸（7.71），合計27.2局失23分（21分自責），最近三戰被狂攻19分。

索沙今天的對手米蘭達堪稱全聯盟最強勢洋投，目前出賽六場投出3勝1敗，防禦率2.08、奪三振44次都排名第一，兩人首次對決，索沙力拚生涯第十勝阻力不小。

值得一提的是，索沙開季至今雖有「慢熱」現象，生涯對戰兄弟卻占絕對優勢，交手六次投出四連勝，合計44局失八分，防禦率只有1.64。

本季前七場金控大戰，悍將4勝3敗領先。