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中職／最資深10現役球員 僅陳鏞基一軍先發

聯合報 / 記者藍宗標／台北報導
獅隊陳鏞基。 記者劉學聖／攝影
獅隊陳鏞基。 記者劉學聖／攝影

新冠肺炎疫情擊全球，中職率先開打、也是第一個開放觀眾進場的職棒聯盟，對各隊老將來說，有機會延續生涯當然是好事；但年紀愈大的考驗愈多，在全聯盟最資深的十名現役球員中，只有統一獅隊內野手陳鏞基能夠穩住先發地位。

中職連續第12季維持四隊規模，明年將加入味全龍隊，全聯盟在1985年之前出生的球員共有15人，年底前都滿35歲；獅隊一壘手高國慶將於10月6日屆滿42歲，以他目前的年紀，已是史上野手第三老，只落後曾智偵（45歲）、林仲秋（43歲），時空背景不同，高國慶在更激烈的環境中打拚，格外不簡單。

中職最年長十名現役球員都超過36歲，儘管投打經驗十足，但受限體能、調整速度，甚至意外受傷，能在各隊年輕化陣容中找到一席之地的老將，目前只有能守二壘、三壘、游擊的陳鏞基不受太大影響，看好能成為史上第15位千安百轟打者。

資深球員當中包括高國慶、周思齊、林智勝、潘威倫、詹智堯、陳鏞基與官大元等人都在開季一軍名單中，但打完第一個月的季賽後，僅陳鏞基、周思齊（大部分都是板凳身分）屹立不搖，其餘不是短暫待在一軍，要不就是上上下下，像是林智勝意外受傷、潘威倫狀況不佳被下放二軍。

而潘武雄、倪福德與陽耀勳則從二軍起步，不是養傷就是調整問題，暫時難成即戰力。

中職現役「十大元老」中，獅隊占了四人，今年球季開打前，新任總教練林岳平談到老經驗的高國慶，強調隊上無人可以頂替他的一壘守備，攻擊左投的能力也有一定水準，但速度、攻擊面逐年下滑，出賽數一定會減少。

高國慶生涯17年出賽超過1600場、安打超過1700支。

潘武雄(左)、高國慶(右)、潘威倫(中)都是獅隊15年以上的老將。 報系資料照
潘武雄(左)、高國慶(右)、潘威倫(中)都是獅隊15年以上的老將。 報系資料照

國慶 新冠肺炎 疫情

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