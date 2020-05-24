中職／拚到45歲 曾智偵最大齡紀錄難破

中職開打31年，最年長出賽紀錄是統一獅隊退役老將、中信金融管理學院棒球隊現任總教練曾智偵保有，他在2004年7月26日對誠泰COBRAS之戰出場代打時，已經45歲138天，從中職各隊現在分工精細、球員註冊人數大增的情況看來，這項紀錄很難被打破。

中職史上第一場比賽1990年3月17日開打時，曾智偵是獅隊先發捕手、擔任開路先鋒，一局上面對兄弟象隊先發投手張永昌，成為歷史性首位進打擊區的球員。

2004年對誠泰之戰，效力獅隊12年第3046個打席，曾智偵對決年紀相差22歲的林英傑，被觸身球打到，戲劇性結束生涯最後一次打擊；當年高國慶還是獅隊菜鳥，此役擔任先發五棒、一壘手，過了16年後，自己變成全聯盟最資深球員。

中職最年長球員出賽前十名依序是曾智偵、馬力龍（味全龍）、康崔拉斯（中信兄弟）、劉義傳（象）、林仲秋（中信鯨）、郭源治（鯨）、蔡旭峰（時報鷹）、陽介仁（興農牛）、高建三（獅）、高津臣吾（牛），年紀從45歲138天到41歲308天不等。

過去二軍制度不健全，各隊球員人數受到限制，儘量減少開銷，老將被取代的機會較小；2009年縮成四隊、實施現行賽制後，單隊註冊都在60人上下，年輕球員愈來愈多、加快新陳代謝，老將競爭壓力變大，出賽空間當然受到擠壓。

中職從2009年起，年紀超過40歲還有出賽紀錄只有六人，包括高津臣吾（2010年）、曼尼（2013年）、康崔拉斯（2015年）、高建三、（2015年）、彭政閔（2019年）、高國慶，土、洋各占一半，不難看出拚到不惑之年對各隊球員是極大障礙。

彭政閔在去年10月5日打完生涯19年最後一戰，以41歲60天的年紀在中職史上野手名列第五；曾智偵認為，自己在39歲仍是顛峰時期，月薪40萬元成為最高薪本土球員，彭政閔宣布高掛球鞋的時間太早，高國慶也有繼續打球的本錢，長期球場經驗對球隊不可或缺。

曾智偵強調，只要顧好體能，拚到40歲一定沒問題，當資深球員和退休當教練的感覺就是不同。