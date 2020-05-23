韓職／「左右開弓」連續開轟 新楓康之子成史上第2人

韓職KT巫師隊洋砲、前中職興農隊洋投新楓康之子羅哈斯（Mel Rojas Jr.），今天在對上LG雙子隊之戰，單場雙響砲，且是連兩打席「左右開弓」敲全壘打，寫下韓職史上第3次、第2人。

羅哈斯此戰前兩打席分別擊出滾地球和飛球出局，5局上在球隊以3：0領先時，以左打轟出左外野陽春砲，第7局則以右打站上打擊區，再把球擊出左外野方向大牆，形成2分全壘打，最終KT巫師隊也以6：2贏球。

根據南韓媒體報導，這是韓職史上第3度有選手單場連續打席「左右開弓」都開轟，過去2次都是由LG雙子隊徐東旭所締造（2008年9月25日對戰SK飛龍隊、2010年5月12日對上韓火鷹隊）。單場左、右打都開轟則是韓職史上第8次、羅哈斯個人第3次。

羅哈斯賽後表示，自己沒有刻意要打全壘打，但這也是自己在職業生涯的第一次，打擊的感覺很好，最後也有好的結果。

今年是羅哈斯在韓職的第4個球季，他曾在2018年繳出單季43轟成績，與另兩名洋將並列聯盟第2（金宰煥以44轟拿下全壘打王）。而在今天之前，羅哈斯本季前15場出賽僅擊出2發全壘打，此戰單場2轟還寫紀錄。