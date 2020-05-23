中職／猿隊想邁向20勝 先過大聯盟投手達尼爾這關

中職賽程本周因雨順延，明天有機會在降雨空檔開打，樂天桃猿隊繼續向20勝邁進，碰到對手是統一獅隊擁有大聯盟資歷的新洋投達尼爾（Logan Darnell）。

獅隊本季洋投除了羅里奇、洛奇、費爾本外，另在日前簽下達尼爾備戰，在完成居家檢疫隔離14天後，5月3日到台南棒球場向球隊報到。

左投的達尼爾身高188公分，2010年被雙城隊選走，14年在大聯盟出賽7場、4場先發，投24局、被敲31支安打、5支全壘打，戰績2敗、防禦率7.13。

達尼爾近年在小聯盟3A、獨立聯盟出賽，小聯盟戰績67勝56敗，防禦率3.94，去年在墨西哥聯盟出賽11場，戰績5勝5敗，防禦率5.17。

達尼爾12日首度進牛棚，總教練林岳平認為狀況不錯，加上另名洋投洛奇表現不佳，決定讓達尼爾跳過二軍調整、直接上一軍出賽。

獅隊19日對戰富邦悍將隊之戰，原本排定達尼爾先發，但比賽因雨延期，達尼爾在中職的處女秀延到明天登場。

猿隊明天由洋投卡本特先發，本季已出賽5場、3場先發，戰績1勝1敗、防禦率3.35。