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中職／強投對決可望上演 米蘭達、索沙首度交鋒
中華職棒一軍賽事連續5天因雨延賽，明天中信兄弟隊在台中洲際棒球場迎戰富邦悍將隊，若天公作美，將上演強投對決，由兄弟洋投米蘭達，對戰悍將隊索沙，是兩人本季首度同場交鋒。
米蘭達本季來台加盟兄弟，為中職最高薪洋投，開季至今也投出身價，除了4月12日初登板投5局失1分，之後連5場出賽都繳優質先發表現。
米蘭達目前合計6場出賽拿下3勝1敗，累積44次三振、防禦率2.08也是目前聯盟投手雙冠王。而他本季僅對戰悍將隊1場，主投6局無失分，被敲4支安打、送出6次三振，拿下勝投。
悍將隊洋投索沙去年首度來台，出賽12場拿下8勝2敗，防禦率1.56，被封為近年中職「最強洋投」，之後重返韓職發展。
今年索沙回鍋中職，與悍將隊簽下1年約，但開季至今的狀況與去年有落差，表現起伏不定，出賽5場，共投27.2局，拿下1勝2敗，防禦率6.83。而本季索沙對戰兄弟2場，拿下1勝、還未嘗敗績。
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