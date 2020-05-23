中職／強投對決可望上演 米蘭達、索沙首度交鋒

中華職棒一軍賽事連續5天因雨延賽，明天中信兄弟隊在台中洲際棒球場迎戰富邦悍將隊，若天公作美，將上演強投對決，由兄弟洋投米蘭達，對戰悍將隊索沙，是兩人本季首度同場交鋒。

米蘭達本季來台加盟兄弟，為中職最高薪洋投，開季至今也投出身價，除了4月12日初登板投5局失1分，之後連5場出賽都繳優質先發表現。

米蘭達目前合計6場出賽拿下3勝1敗，累積44次三振、防禦率2.08也是目前聯盟投手雙冠王。而他本季僅對戰悍將隊1場，主投6局無失分，被敲4支安打、送出6次三振，拿下勝投。

悍將隊洋投索沙去年首度來台，出賽12場拿下8勝2敗，防禦率1.56，被封為近年中職「最強洋投」，之後重返韓職發展。