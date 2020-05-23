中職／20勝的奪冠指標 猿隊近在不遠處

率先20勝，是半季封王的重要指標，樂天桃猿隊不但要挑戰下周達標，而且還有機會追平史上最速20勝的中職紀錄。

扣除1998到99年採單一球季，中職到去年為止，共有56個半季，率先拿到20勝的球隊、只有10次沒拿到季冠軍，封王機率高達82%；2009年興農牛與統一獅隊同日拿到20勝，最後上半季冠軍由獅隊拿到。

猿隊今年雖然換了總教練，但曾豪駒帶隊風格穩健，球隊戰力依然獲得極致發揮，開季前18戰拿到14勝（4敗），追平前身Lamigo桃猿隊保持的開季最快14勝紀錄。

到今天為止，猿隊戰績16勝6敗、勝率0.727，對其他3隊取得絕對優勢，尤其是碰到前教頭洪一中領軍的富邦悍將隊，開季對戰7連勝，直到17日才以7：9吞下對戰首敗。

猿隊在2018年上半季（Lamigo），只打了26場比賽，就拿到20勝，不但是該季首支20勝球隊，也改寫中職最速20勝紀錄；原紀錄是三商虎隊在職棒元年（1990年）上半季的27場（20勝5敗2和）。

本季猿隊已打22場比賽，若接下來4戰全勝，將可追平中職最速20勝紀錄。

猿隊在2006年（上、下）、07年（上）、2011年（上、下）、14年（上）、15年（上）、16年（下）、17年（上）、18年（上）、19年（上），有11次率先拿到20勝，僅有11年上半季、16年下半季未拿季冠軍。