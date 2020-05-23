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日職／與身體對話調狀況 陽岱鋼練打展現好手感

聯合報 / 記者葉姵妤／即時報導
陽岱鋼。 報系資料照
陽岱鋼。 報系資料照

日本政府有望在25日解除緊急事態宣言，日職最快可望在6月19日展開新球季，各隊也率續恢復正常訓練，日職巨人隊台灣好手陽岱鋼今年將競爭一壘，今天在練習時展現不錯的打擊狀況，力拚開季先發。

根據日本媒體報導，陽岱鋼今天隨一軍在東京巨蛋練球，打擊練習時頻頻擊出反方向的長打，展現好手感，他也提到，自己持續跟身體對話，來調整自己的狀況。

陽岱鋼近年在巨人隊先發機會銳減，今年巨人隊外野又有丸佳浩及洋砲拉（Gerardo Parra）卡位，出賽空間更受壓縮，他也在教練團的安排之下，自春訓起加練一壘爭取機會。

今年日職球季因新冠肺炎疫情延後開打，最快可能在25日宣布最新的開幕日，有望在6月19日展開新球季，巨人總教練原辰德昨天談到球隊一軍布局時，也將陽岱鋼規畫為一壘的人選。

陽岱鋼 巨人

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