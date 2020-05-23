中職二軍／開放進場首戰 曾陶鎔開轟助味全龍奪勝

中職二軍例行賽今天沒受天氣影響， 在斗六棒球場進行的味全龍隊與富邦悍將隊二軍之戰順利開打，也是本季首度開放球迷進場，龍隊全場揮出12支安打，包括曾陶鎔的2分全壘打，終場以8：5勝出。

在中職一軍開放球迷進場後，中職二軍也在今起開門迎接球迷，每場比賽開放200名球迷進場（中信園區限50名），開放球迷在比賽前一天透過聯盟網站報名，採進場實名制。

龍隊今年重返中職從二軍打起，今天與富邦悍將隊之戰，首度迎接有球迷進場的正式季賽，曾陶鎔在2局下從林聖榮手中轟出2分全壘打（本季第6轟），助球隊打下超前分，也成為此戰勝利打點。

龍隊在3局下靠著李凱威高飛犧牲打、劉基鴻、黃柏豪連續安打多添分數，郭天信擊出三壘打再送回2分，單局進帳4分奠定勝基。

龍隊郭天信此戰4打數敲出3支安打，送回2分打點，開路先鋒林旺衛及第4棒黃柏豪各有2支安打貢獻。悍將隊則以石翔宇單場3安表現最佳。

此戰兩隊合計動用13名投手，龍隊黃東淯先發2局失1分，之後森榮鴻、劉家愷各投1局無失分，有過中職一軍資歷的羅嘉仁、游宗儒、羅華韋各有1責失，呂偉晟則是後援1局無失分，拿下第7次救援成功。至於悍將隊新秀林聖榮此戰先發2.2局失6分，承擔敗投。