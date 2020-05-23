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中職／樂天桃猿戰統一獅 中信兄弟對富邦悍將均延賽
今天晚上在桃園棒球場的樂天桃猿出戰統一獅之戰，受到天候不佳的影響，宣布場地無法進行比賽，比賽日程將依補賽規定另行公布。另外，台中球場的中信兄弟與富邦悍將的比賽，也在中午因雨宣布延賽，今天兩場比賽均無法打，本周仍未進行任何比賽。
樂天桃猿本周終於回到主場準備迎接球迷進場觀賽，無奈強碰梅雨季，自周四起已經連停三天賽事，明天和獅隊三連戰最終場，能不能開打還得看老天賞臉。
中央流行疫情指揮中心開放中職讓2000名球迷進場以來，還沒有任何一場賽事達成「滿額」，近年人氣旺盛的樂天桃猿，原先被看好能在本周達成本季第一場2000人觀戰的賽事。
全台各地都受到滯留鋒影響而降雨，今晚另一地中信兄弟在洲際棒球場迎戰富邦悍將的比賽，目前還未宣布延賽。
中職本季已有11場（含一場保留）賽事受氣候因素無法如期完賽，樂天桃猿就參與其中七場，預計將成為補賽周主角。
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