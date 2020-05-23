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中職／彈力球風波延燒海外 美國作家：比大聯盟誠實
中職相隔三年又出現彈力球風波，聯盟公布檢測數據、修正用球恢復係數的補救措施，雖然仍被外界批評，不過美國棒球作家阿瑟（Rob Arthur）卻認為，跟大聯盟相比已經誠實許多。
中職今年兩次用球恢復係數檢測為0.574、0.571，雖在合格範圍內，但仍超出2017年領隊會議訂出的建議值，聯盟也承諾未來新的一批球將朝0.560修正，並每2個月公布檢測數據。
美國知名分析網站「棒球指南」（Baseball Prospectus）也報導台灣的彈力球事件，該文作家阿瑟指出，中職已經公開全壘打產量提升的原因，也幾乎立刻公布恢復係數的數據，也打算更換掉彈力球，這些作為跟大聯盟相比有很大不同。
大聯盟去年總計產出6776發全壘打，創下歷史新高，比前一年增加約21％，球季中就有塞揚名投韋蘭德（Justin Verlander）等人跳出來砲轟，質疑使用「彈力球」，大聯盟強調比賽用球沒有問題，但球的阻力確實有降低。
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