日職／原辰德規劃開季布局 陽岱鋼被放在一壘

日本職棒將開打日期訂在6月19日，讀賣巨人隊監督原辰德趁著昨天的休兵日，開始規劃一軍球員佈局，透露目前對捕手、一壘及二壘手的想法，台將陽岱鋼被視為一壘人選。

原辰德透過影片發表自己對一壘規劃的想法，由於19歲山下航汰右手鉤骨折，打亂原本安排，但老將中島宏之在3月熱身賽時展現出非常好的狀態，雖然去年打擊率僅1成48，但仍對他抱持信賴，希望借重他的經驗，而陽岱鋼、北村拓己及龜井善行都準備要守一壘。

陽岱鋼從今年春訓開始加練一壘守備，游擊手出身的他，對內野防區並不陌生，不過自2010年轉練外野以後，就以外野為主，今年原本最大競爭對手是左外野手龜井善行，如今兩人也都要在一壘競爭。

原辰德也透露，捕手將是小林誠司、炭谷銀仁朗及大城卓三互相競爭，小林誠司臂力強，又受到投手信任，炭谷有經驗又積極正向，能帶給團隊安定感，大城不僅打擊好，領導能力也有進步，互相競爭下，三人可能都有飛躍性成長。

談到二壘的競爭，吉川尚輝在原辰德的心目中暫居領先，去年雖然受傷缺席大半球季，但依舊展現出非常好的成績，守備能力已經是首屈一指，打擊也值得期待，不過能否健康的打滿整季更是觀察重點。