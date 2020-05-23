中職／彈球年HR/9反下滑 盤點四隊逆勢上揚投手

中華職棒今年比賽用球恢復係數逼近2016年，創近四年新高，但樂天桃猿隊王溢正的每九局被全壘打率（HR/9）卻比去年更低，十分另類，在「彈力球」年表現逆勢上揚，四隊都有這樣的投手。

猿隊先發投手王溢正去年被敲出22轟，與富邦悍將隊伍鐸並列聯盟最多，今年開季至今四場先發投了26局、被敲出3轟，HR/9從去年的1.4下降到1.0，防禦率3.12更排名中職第二，也是個人近七年來的新低，目前以四勝暫居勝投王。

中信兄弟隊蔡齊哲以後援投手身分拿下三勝並非僥倖，從先發轉任牛棚的他，不僅防禦率2.08比起去年的6.30亮眼許多，去年64.1局被敲出11轟，HR/9為1.5，今年17.1局僅被敲出1轟，HR/9大幅下降到0.5，被上壘率也從去年的1.554下降到0.981，各項成績都有顯著提升。

富邦悍將隊先發投手江國豪數據進步程度不遑多讓，相較於去年在職棒初亮相，留下0勝1敗、防禦率7.40的成績，今年四場先發拿下2勝2敗、防禦率5.92，投球局數已超過去年，HR/9也從去年的1.3下降到0.4，目前24.1局僅挨一轟。

統一獅隊HR/9數字是四隊最高，終結者陳韻文是少數在被挨轟數字上還有進步的投手，雖然相較去年HR/9的0.9，今年0.8算是維持平盤，不過防禦率1.64、被上壘率1.182，比起去年都進步不少。

今年中職比賽用球恢復係數偏高，投手也在尋找生存之道，江國豪、蔡齊哲都用「拿了就投」的快節奏，影響打者準備，王溢正雖然保送比率比去年高，但避免失投球是他減少挨轟的方式之一。