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中職／HR/9排行榜 江國豪贏過米蘭達

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
富邦悍將投手江國豪。記者季相儒／攝影
富邦悍將投手江國豪。記者季相儒／攝影

中華職棒今年全壘打滿天飛，開打至今48戰出現129轟、場均2.69轟，聯盟平均防禦率高達6.32，不過在「打高投低」之下，仍有九名先發投手每九局被全壘打率（HR/9）壓在1.0以內，六名投超過10局的後援投手尚未挨轟。

中職先發投手HR/9排行榜前十名，土洋比例接近各半，富邦悍將本土投手江國豪以0.4排名第一，還贏過米蘭達、卡本特、羅傑斯、霸能等一票洋投，隊友游霆崴0.6、陳仕朋0.7、索沙0.7分列6到8名，樂天桃猿隊投手王溢正以1.0位居第九，第十名的尼寇力的HR/9則為1.1。

投10局以上的後援投手中，最亮眼的是猿隊王躍霖，目前出賽九場、13局仍未挨轟，跟去年52.1局挨9轟相比，提升不少；悍將隊林羿豪12局未挨轟、防禦率3.00也很不錯，林晨樺、黃子鵬、鄭凱文、林航也都未被敲全壘打。

這兩份榜單中，富邦悍將、樂天桃猿各有六名投手入榜並列最多，中信兄弟也有五人入列，不過統一獅僅三投，從團隊數據就可看出，悍將隊HR/9為1.0最低，中信1.1、猿隊1.3也都十分接近，只有獅隊HR/9為2.0，防禦率7.71也是四隊墊底。

今年中職比賽用球兩次檢測，季前、季初的恢復係數分別是0.574、0.571，雖在合格範圍為0.540-0.580之內，但2017年領隊會議訂出目標值0.550-0.570，相比之下仍偏高，第三批球將朝0.560的方向調整，就看能否減少「打高投低」現象。

樂天桃猿 富邦悍將 中職

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